Due arresti in seguito a furto di $1,4 milioni in BTC a polizia sudcoreana

Due persone sono state arrestate in Corea del Sud in relazione a un caso in cui la polizia ha perso 22 Bitcoin, ora del valore di 1,4 milioni di dollari, dopo aver conservato le monete in un cold wallet di terze parti.

La notizia della perdita di 22 Bitcoin (BTC) è stata riportata per la prima volta dai media locali all'inizio di febbraio, con ulteriori dettagli sul caso che emergono mentre l'Agenzia di polizia provinciale di Gyeonggi Northern continua le sue indagini.

Secondo un rapporto pubblicato mercoledì dal quotidiano sudcoreano Dong-A Ilbo, gli investigatori hanno riscontrato diverse violazioni delle procedure che hanno portato al furto dei fondi.

In base al protocollo della stazione, in vigore da diversi anni, qualsiasi criptovaluta sequestrata deve essere conservata in un cold wallet sotto il pieno controllo della polizia.

Tuttavia, dopo che i BTC sono stati sequestrati tramite consegna volontaria a seguito di un attacco hacker a un exchange locale nel novembre 2021, sono stati conservati in un cold wallet di proprietà di una terza parte collegata al caso di hacking, che aveva anche accesso alla seed phrase del wallet.

A peggiorare le cose, secondo quanto riferito, nemmeno la polizia stessa aveva idea di quale fosse la seed phrase.

Fondi ritirati in circostanze strane

La polizia sta ancora indagando sulle circostanze che hanno portato al furto dei fondi.

Tuttavia, il media sudcoreano ha affermato che un funzionario di una società con accesso alla frase seed l'ha consegnata a un individuo noto come “Mr. Jeong” nell'ambito di un accordo di prestito tra i due.

Finora, due persone sono state arrestate dall'Agenzia di polizia provinciale di Gyeonggi Northern in relazione al caso.

A complicare ulteriormente la situazione, un investigatore che lavorava al caso iniziale riguardante l'exchange hackerato da cui provenivano i fondi sequestrati è stato condannato nell'agosto 2025 con l'accusa di corruzione. È stato scoperto che gli era stato offerto del denaro in cambio di un'indagine favorevole.

Ci sono voluti quattro anni perché le autorità scoprissero la scomparsa dei fondi, segnalata dopo una verifica a livello nazionale in risposta alla scomparsa di 320 BTC in un altro caso presso l'ufficio del procuratore distrettuale di Gwangju.





