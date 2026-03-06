La società di investimento ARK Invest, guidata da Cathie Wood, ha aumentato la propria esposizione ai titoli legati alle criptovalute, acquistando azioni di Coinbase e Robinhood Markets in diversi dei suoi exchange-traded fund (ETF) mentre i mercati più ampi registravano una fase di arretramento.

Secondo le notifiche di trading di martedì, la società ha acquistato 22.452 azioni di Coinbase distribuite tra l’ARK Innovation ETF (ARKK), l’ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) e l’ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Sulla base del prezzo di chiusura di Coinbase pari a 182,36 $, l’operazione ha avuto un valore di circa 4,1 milioni di dollari.

Ark ha inoltre accumulato 158.587 azioni di Robinhood attraverso gli stessi ETF. Con Robinhood che ha chiuso la giornata a 76,07 $, la transazione è stata valutata circa 12 milioni di dollari.

Robinhood ha perso il 3% nel corso della giornata. Fonte: Yahoo Finance

Gli acquisti sono avvenuti mentre le preoccupazioni relative all'escalation del conflitto che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran hanno continuato a esercitare pressione sui mercati globali, spingendo al ribasso i principali indici. Sia Coinbase che Robinhood hanno registrato un calo durante la sessione. Secondo i dati di Yahoo Finance, le azioni di Coinbase hanno chiuso la giornata in ribasso dell'1,55%, mentre quelle di Robinhood hanno perso il 3,44%.

Ark riorganizza il proprio portafoglio

I documenti depositati da ARK Invest indicano che le operazioni facevano parte di un più ampio ribilanciamento del portafoglio all’interno dei suoi fondi.

La società ha inoltre aumentato l’esposizione verso diverse aziende, tra cui Roblox, Shopify, Amazon, DraftKings, CoreWeave, Genius Sports, BioNTech ed Eli Lilly, riducendo allo stesso tempo le posizioni in Roku, Baidu, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Nextdoor, PagerDuty e in diversi altri titoli del settore sanitario.

In un post pubblicato su X, l’analista ETF James Seyffart ha osservato che ARK ha effettuato “un volume di trading superiore al solito” durante la giornata.

Il mese scorso ARK Invest ha ripreso ad acquistare azioni di Coinbase dopo aver ridotto la propria esposizione, comprando titoli per circa 15,2 milioni di dollari.

La mossa è arrivata dopo una serie di vendite da parte della società di asset management guidata da Cathie Wood, tra cui la cessione di circa 17,4 milioni di dollari in azioni Coinbase il 5 febbraio, seguita da un’ulteriore vendita da 22 milioni di dollari il 6 febbraio.

Coinbase riporta una perdita di $667 milioni nel Q4

La recente volatilità di Coinbase arriva dopo che la società ha riportato una perdita netta di 667 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2025, ponendo fine a otto trimestri consecutivi di redditività.

Gli utili hanno mancato le aspettative degli analisti e i ricavi netti sono scesi del 21,5% su base annua, attestandosi a 1,78 miliardi di dollari, a causa di un forte calo dei ricavi da transazioni. Al contrario, i ricavi provenienti da abbonamenti e servizi hanno registrato un aumento moderato.