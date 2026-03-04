Il prezzo di Bitcoin sarebbe vicino al minimo del ciclo, secondo il CEO di VanEck, Jan van Eck, che ha indicato l’esaurirsi del ciclo quadriennale.

Intervenendo lunedì alla CNBC, van Eck ha affermato che la sua società si aspetta che Bitcoin (BTC) inizi gradualmente a recuperare terreno nel corso dell’anno, sostenendo che il ciclo quadriennale dell’halving sia stato il principale fattore trainante del prezzo negli ultimi mesi, più di qualsiasi elemento legato ai fondamentali di BTC.

“La nostra visione in vista del 2026 è che Bitcoin sia regolato da [...] un’offerta limitata a 21 milioni e dal ciclo di halving, in base al quale i miner che gestiscono la rete ricevono la metà dei Bitcoin ogni quattro anni”, ha dichiarato, aggiungendo:

“C’è stato un ciclo di mercato: Bitcoin sale per tre anni consecutivi e poi registra un calo significativo nel quarto anno. Il 2026 è proprio quel quarto anno. Per questo ci troviamo in un bear market di Bitcoin. Possiamo anche complicare troppo l’analisi, ma a mio avviso stiamo formando un minimo”.

Il ciclo quadriennale della criptovaluta è stato un argomento molto dibattuto nell'ultimo anno, con gli analisti divisi sull’effettiva validità del pattern alla luce del crescente livello di adozione istituzionale e della maggiore maturità del mercato crypto.

Tra le argomentazioni contrarie alla teoria del ciclo figurano la domanda macro proveniente dagli exchange-traded fund (ETF), l’indebolimento del dollaro statunitense e gli sviluppi normativi favorevoli.

I commenti di Jan van Eck arrivano mentre il prezzo di Bitcoin (BTC) è in rialzo del 2,6% nelle ultime 24 ore, scambiando a 68.400 $ al momento della stesura, e segna un incremento del 7,6% negli ultimi sette giorni, secondo i dati di CoinGecko.

Il rialzo della criptovaluta ha coinciso con l’aumento delle tensioni geopolitiche, dopo che Stati Uniti e Israele hanno avviato attacchi aerei contro l’Iran, cui sono seguite operazioni di risposta da parte di Teheran contro Israele.

Van Eck ha ipotizzato che la recente ripresa di Bitcoin possa essere stata in parte alimentata dal conflitto, con le infrastrutture di pagamento crypto che fungerebbero da strumento chiave per trasferire fondi al di fuori del sistema bancario in periodi di incertezza economica.

“Se si guarda avanti verso una possibile soluzione con l’Iran, come si sposteranno i capitali? Ritengo che si tratti di una regione molto favorevole alle criptovalute: Emirati Arabi Uniti, Dubai e così via”, ha dichiarato, aggiungendo:

“Quindi, se volessimo trasferire denaro a soggetti affidabili, potremmo decidere di utilizzare sistemi di pagamento crypto invece di passare attraverso banche iraniane fatiscenti che non controlliamo.”