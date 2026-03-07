Secondo la macroeconomista Lyn Alden, nei prossimi due o tre anni Bitcoin supererà l'oro dopo il recente rally di quest'ultimo.

“Se dovessi scommettere su Bitcoin o oro nei prossimi due o tre anni, scommetterei su Bitcoin”, ha dichiarato Alden mercoledì nel podcast New Era Finance.

“Se dovessi scegliere, direi Bitcoin”, ha aggiunto.

“Di solito si tratta di un pendolo che oscilla tra le due cose. Se l'oro è salito così tanto, anche l'intera storia del rendimento decrescente per ciclo verrà cancellata in quello successivo”.

Molti dirigenti del settore crypto, tra cui il CEO di Coinbase Brian Armstrong, hanno previsto che Bitcoin (BTC) raggiungerà 1 milione di dollari entro il 2030, grazie all'introduzione di normative più chiare negli Stati Uniti, che Armstrong ha definito “un punto di riferimento per il resto del G20”.

Alden respinge l'idea che l'oro sia in una bolla

Bitcoin viene spesso paragonato all'oro come copertura contro l'inflazione e l'incertezza economica, tanto che molti investitori lo definiscono “oro digitale”.

Alden ha affermato che l'oro sta vivendo un momento di ‘euforia’ dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico di circa 5.608 $ a gennaio.

“Non direi che si tratta di una bolla, ma è comunque un momento di euforia”, ha affermato.

cLyn Alden è stata intervistata questa settimana nel podcast New Era Finance. Fonte: New Era Finance podcast

Il JM Bullion Gold Fear and Greed Index, che traccia il sentiment nei confronti dell'oro, ha registrato venerdì un punteggio di “Greed” pari a 72 su 100. Lo stesso giorno, il Crypto Fear and Greed Index, che misura il sentiment nei confronti di Bitcoin e del mercato crypto in generale, ha registrato un punteggio di “Extreme Fear” pari a 18 su 100.

Alden ha affermato che il sentiment nei confronti di Bitcoin è “un po' ingiustamente negativo”. Bitcoin è scambiato a 71.164 $, in calo del 44% rispetto al massimo storico di ottobre di 126.000 $, secondo CoinMarketCap.

Alden ha affermato di evitare di affidarsi eccessivamente a narrazioni rigide sul rapporto tra i due asset.

“Cerco di essere cauta nel dare un'interpretazione assoluta a queste cose. Oro e Bitcoin possono salire insieme, possono scendere insieme”, ha spiegato.

Gli investitori discutono sul futuro di Bitcoin

Sebbene questi due asset siano spesso raggruppati insieme come alternative alle valute fiat, la relazione non è sempre costante; a volte i prezzi si muovono in tandem durante i periodi di incertezza macroeconomica, altre volte invece si disaccoppiano.

Le dichiarazioni di Alden arrivano poco dopo quelle del miliardario Ray Dalio, che ha messo in guardia dal considerare Bitcoin come riserva di valore a lungo termine e bene rifugio, sostenendo che manca del sostegno delle banche centrali e che permangono preoccupazioni circa i suoi limiti in termini di privacy e resistenza ai computer quantistici.

“L'oro non è un metallo prezioso su cui si specula”, ha dichiarato Dalio martedì, aggiungendo che è la “moneta più consolidata” e la seconda riserva più importante detenuta dalle banche centrali.

Nel frattempo, il CEO di CryptoQuant Ki Young Ju ha affermato nell'ottobre 2025 che la correlazione tra Bitcoin e oro è in aumento, poiché entrambi gli asset rafforzano la loro reputazione di copertura contro l'incertezza macroeconomica.