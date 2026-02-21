Secondo un report della società di servizi finanziari Bitcoin, River, il volume mensile delle transazioni sul Lightning Network di Bitcoin (BTC) — un layer secondario che abilita i pagamenti — ha superato la soglia di 1 miliardo di dollari nel novembre 2025.

Il volume delle transazioni su Lightning Network ha raggiunto una stima di 1,1 miliardi di dollari a novembre, distribuiti su 5,2 milioni di operazioni, secondo un report condiviso da Sam Wouters, direttore marketing di River. Il report afferma:

“L'adozione del Lightning Network è avvenuta nonostante il prezzo sia diminuito per tutto il mese di novembre e non abbia registrato grandi variazioni nel 2025. L'adozione è stata in gran parte guidata dagli exchange, nonché dal numero crescente di aziende che accettano pagamenti in bitcoin”.

Volume mensile stimato delle transazioni sul Lightning Network e numero di transazioni. Fonte: River

Tuttavia, il numero complessivo di transazioni nel 2025 risulta inferiore rispetto al 2023, quando le transazioni mensili su Lightning Network avevano raggiunto un picco di 6,6 milioni nell’agosto di quell’anno, un livello che River ha attribuito agli esperimenti con i micropagamenti nelle app di gaming e di messaggistica.

Il report prevede un’impennata simile delle transazioni Lightning, man mano che individui e imprese sperimentano pagamenti legati all’intelligenza artificiale.

Il Lightning Network di Bitcoin contribuisce a scalare la rete, consentendo pagamenti in BTC tra le parti che vengono regolati in pochi secondi anziché in minuti, favorendo l’utilizzo di Bitcoin come mezzo di scambio piuttosto che esclusivamente come asset speculativo o riserva di valore.

Gli exchange e i clienti istituzionali adottano Lightning Network

Il Lightning Network riduce i costi di transazione e i tempi di regolamento aprendo un canale di pagamento tra due o più parti per gestire le operazioni offchain, registrando sulla blockchain di Bitcoin solo il saldo netto del canale una volta chiuso.

In genere, i blocchi di Bitcoin impiegano in media 10 minuti per essere aggiunti alla blockchain, limitando significativamente i pagamenti in BTC, soprattutto per acquisti di piccolo importo presso esercizi commerciali fisici.

Nel dicembre 2025, la capacità del Lightning Network — ossia il numero totale di BTC bloccati sulla rete a fini di liquidità — ha raggiunto i 5.606 BTC, con un numero crescente di aziende e istituzioni che hanno iniziato a utilizzarla.

Una panoramica delle aziende che forniscono servizi Bitcoin Lightning Network. Fonte: River

Secure Digital Markets, una società di trading e prestiti istituzionali, ha inviato al crypto exhange Kraken 1 milione di dollari in una transazione Lightning a febbraio.

La transazione ha dimostrato che è possibile trasferire importi elevati a sette cifre tra soggetti istituzionali utilizzando la rete di scaling layer-2 di Bitcoin.