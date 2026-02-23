La metà dei mesi negli ultimi due anni ha registrato rendimenti positivi per Bitcoin, un segnale che potrebbe indicare un prezzo superiore rispetto ai livelli attuali entro dicembre, secondo un economista.

“Il 50% degli ultimi 24 mesi è stato positivo. Questo implica una probabilità dell’88% che Bitcoin sarà più alto tra 10 mesi”, ha scritto sabato l’economista Timothy Peterson in un post su X. Nel 2025, Bitcoin (BTC) ha chiuso in rialzo a gennaio, aprile, maggio, giugno, luglio e settembre, mentre gli altri sei mesi si sono conclusi in calo, secondo i dati di CoinGlass.

Peterson ha spiegato di utilizzare questa metrica per calcolare il numero di mesi positivi in qualsiasi periodo di 24 mesi, al fine di individuare possibili punti di svolta.

Dieci mesi dalla data di pubblicazione cadono il 22 dicembre. I trader sulla piattaforma di prediction crypto Polymarket attribuiscono a dicembre una probabilità del 17% di essere il miglior mese del 2026 per Bitcoin, appena dietro novembre, al 18%.

Storicamente, novembre è stato in media il mese con le migliori performance per Bitcoin dal 2013, con un rendimento medio del 41,13%, secondo i dati di CoinGlass.

La previsione di Peterson arriva mentre Bitcoin viene scambiato a quasi il 25% al di sotto del livello di inizio anno, a 68.173 $ al momento della pubblicazione, secondo CoinMarketCap.

Bitcoin era scambiato a circa 80.000 $ a febbraio. Fonte CoinMarketCap

Gli analisti sono divisi sulle prospettive a breve termine dell’asset. Il fondatore di MN Trading Capital, Michael van de Poppe, ha dichiarato venerdì: “Mi aspetto che la prossima settimana sia positiva per BTC”. “Chiudiamo questo mese con una candela imponente e una serie di cinque mesi consecutivi in rosso”, ha aggiunto.

Nel frattempo, altri analisti prevedono ulteriori ribassi. Il trader veterano Peter Brandt ha recentemente dichiarato a Magazine che “il vero minimo di Bitcoin non si verificherà prima di ottobre 2026”.

La previsione di Peterson arriva mentre il sentiment del mercato crypto continua a deteriorarsi. Il Crypto Fear & Greed Index, che misura il sentiment complessivo del mercato crypto, ha registrato domenica un punteggio di 9, classificato come “Extreme Fear”, segnalando un’estrema cautela tra gli investitori.

Tuttavia, la piattaforma di analisi del sentiment crypto Santiment ha dichiarato venerdì che l’“esaurirsi” delle previsioni sul prezzo di Bitcoin sui social media tra i partecipanti al mercato è un segnale positivo, poiché il sentiment sta tornando in territorio “neutrale”.