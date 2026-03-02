Bitcoin è risalito verso i 68.000 $ dopo gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la conferma della morte del Leader Supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei.

Secondo i dati di TradingView, il prezzo di Bitcoin (BTC) ha toccato i 68.200 $ nelle prime contrattazioni di domenica mattina su Coinbase.

L’asset ha così recuperato interamente le perdite registrate sabato, quando era sceso fino a 63.000 $, aggiungendo circa 5.000 $ in meno di 24 ore dopo la notizia dell’avvio di attacchi aerei contro l’Iran da parte di Stati Uniti e Israele.

Al momento della stesura dell’articolo, BTC è tornato sui livelli di venerdì, scambiando intorno ai 67.150 $, ma resta confinato all’interno di un canale laterale che dura da circa tre settimane.

Nelle ultime 24 ore, circa 157.000 trader sono stati liquidati, con liquidazioni complessive pari a 657 milioni di dollari, suddivise in modo pressoché equo tra posizioni long e short con leva finanziaria, secondo i dati di CoinGlass.

Ucciso il Leader Supremo iraniano

Il Supreme National Security Council ha dichiarato che l’Ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso sabato nel suo ufficio, secondo quanto riportato dalla BBC.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito il religioso islamista integralista “una delle persone più malvagie della storia” sulla sua piattaforma social Truth Social.

“Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma anche per tutti i grandi americani e per le persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di criminali assetati di sangue”, ha affermato.

Negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele sarebbero stati uccisi anche il comandante in capo dell’Islamic Revolutionary Guard Corps, Mohammad Pakpour, e il segretario del Consiglio di Difesa iraniano, Ali Shamkhani.

“Dopo la notizia della morte del Leader Supremo iraniano Khamenei, il mercato è salito perché molti lo interpretano come la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran”, ha commentato domenica l’analista Ash Crypto.

“Se questo conflitto mostrerà segnali di risoluzione prima dell’apertura di lunedì, credo che Bitcoin possa mantenere i guadagni e spingersi ulteriormente al rialzo”, ha aggiunto.

Il terzo peggior febbraio di sempre per Bitcoin

Nonostante i recenti guadagni, Bitcoin ha appena chiuso il terzo peggior febbraio della sua storia e solo la quarta volta dal 2013 che l'asset ha chiuso il mese in rosso.

Secondo CoinGlass, il mese scorso BTC ha perso poco meno del 15%, ma il suo peggior febbraio è stato quello del 2014, quando ha perso il 31%, seguito dal 2025, quando è sceso del 17,4%.

L'asset è anche sulla buona strada per chiudere il suo peggior primo trimestre dal 2018, avendo perso quasi il 23% da inizio anno.