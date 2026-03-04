Secondo Greg Cipolaro, responsabile della ricerca presso la società di servizi crittografici NYDIG, il Bitcoin potrebbe trarre vantaggio se l'intelligenza artificiale dovesse sconvolgere i mercati del lavoro o creare una volatilità tale da spingere le banche centrali ad allentare la politica monetaria.

Cipolaro ha affermato venerdì in una nota di ricerca che l'IA potrebbe rivelarsi una “tecnologia generica” come l'elettricità, e che gli effetti macroeconomici che avrebbe sull'occupazione, sulla crescita economica e sulla propensione al rischio influenzeranno Bitcoin (BTC).

“Se la crescita guidata dall'IA si verifica insieme all'espansione della liquidità e al contenimento dei tassi reali, tale contesto potrebbe essere favorevole per il Bitcoin”, ha affermato Cipolaro. “Ma se una crescita più forte fa aumentare i rendimenti reali, inasprisce la politica monetaria e riduce la necessità di un accomodamento monetario, il Bitcoin potrebbe trovarsi ad affrontare venti contrari”.

“Al contrario, se l'IA genera sconvolgimenti nel mercato del lavoro o volatilità che inducono un'espansione fiscale e una politica monetaria più accomodante, l'impulso di liquidità che ne deriverebbe favorirebbe probabilmente il Bitcoin”, ha aggiunto.

L'economia sta già vedendo l'impatto della tecnologia, poiché le aziende hanno citato l'adozione dell'IA come parte di più ampi sforzi di ristrutturazione

Jack Dorsey ha dichiarato venerdì che la sua società di pagamenti Block avrebbe tagliato circa il 40% del suo personale a causa dell'IA e ha previsto che molte altre aziende avrebbero presto seguito l'esempio.

Transizione verso AI potrebbe essere instabile e irregolare

Il dipartimento di ricerca di Goldman Sachs ha affermato in un rapporto pubblicato ad agosto che l'adozione diffusa dell'IA potrebbe sostituire fino al 7% della forza lavoro statunitense, ma probabilmente creerebbe anche nuove opportunità di lavoro.

Cipolaro ha riconosciuto che la transizione “porrà delle sfide”, richiedendo una riprogettazione del flusso di lavoro, nuove competenze e ulteriori investimenti. Tuttavia, prevede che l'IA seguirà lo stesso “modello storico” dei precedenti progressi tecnologici.

“Ciò non significa che il cambiamento sarà indolore, ma che la risposta equilibrata alle nuove tecnologie è stata storicamente l'integrazione, non l'obsolescenza. La risposta della società all'intelligenza artificiale seguirà probabilmente lo stesso modello”, ha affermato.

“Le aziende che la integreranno in modo efficace amplieranno i margini e il divario di produttività. I lavoratori che si adatteranno aumenteranno la loro rilevanza. Coloro che opporranno resistenza potrebbero rimanere indietro”, ha aggiunto Cipolaro.

L'adozione dell'IA si sta espandendo anche nel settore delle criptovalute. A ottobre, l'exchange di criptovalute Coinbase ha annunciato un nuovo strumento, Payments MCP, che consente agli agenti IA di accedere agli stessi strumenti finanziari on-chain utilizzati dalle persone. I dirigenti del settore IA e blockchain hanno sottolineato che tale strumento può essere sicuro, ma introduce anche nuovi rischi.