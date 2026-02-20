Il CME Group, la più grande borsa al mondo per i derivati, ha annunciato giovedì che le opzioni e i contratti futures su criptovalute saranno negoziabili 24 ore su 24, sette giorni su sette a partire dal 29 maggio, in attesa dell’approvazione normativa.

“I futures e le opzioni su criptovalute del CME Group saranno negoziati in modo continuativo su CME Globex, con un periodo di manutenzione settimanale di almeno due ore durante il fine settimana”, si legge nell’annuncio della società madre del Chicago Mercantile Exchange.

Tutte le attività di trading nei giorni festivi e nei fine settimana saranno compensate, regolate e contabilizzate il giorno lavorativo successivo, mentre le segnalazioni regolamentari saranno presentate anch’esse il giorno seguente, ha precisato CME Group.

Volume dei futures su Bitcoin e open interest sul CME exchange. Fonte: CME Group

Secondo il CME, il volume medio giornaliero degli scambi di futures e opzioni su crypto nel 2026 è aumentato del 46% rispetto all'anno precedente.

L'annuncio fa seguito a una dichiarazione congiunta rilasciata a settembre dalla Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), in merito al potenziale passaggio a mercati dei capitali attivi 24/7 negli Stati Uniti.

I regolatori USA esplorano i mercati “always-on”, mentre le borse estendono gli orari di apertura

“Alcuni mercati, tra cui quelli dei cambi, dell'oro e dei crypto asset, operano già in modo continuativo. Un ulteriore ampliamento degli orari di negoziazione potrebbe allineare meglio i mercati statunitensi alla realtà in evoluzione di un'economia globale sempre attiva”, si legge nella dichiarazione dei regolatori.

Nel marzo 2025, il Nasdaq, una borsa valori incentrata sulla tecnologia, ha annunciato che avrebbe ampliato i propri orari di negoziazione per offrire mercati aperti 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana.

La borsa prevede di introdurre l'estensione dell'orario di negoziazione nella seconda metà del 2026, in base a un annuncio del presidente del Nasdaq Tal Cohen.

Il mese scorso, il New York Stock Exchange (NYSE) ha dichiarato che sta sviluppando una piattaforma per il trading di azioni tokenizzate ed exchange-traded fund (ETF).

Secondo l'annuncio del NYSE, la piattaforma sarà operativa 24/7 e sarà in grado di interfacciarsi con sistemi basati su blockchain, compreso il supporto per il regolamento e la custodia multichain.

Il lancio della piattaforma fa parte di una più ampia strategia digitale e sarà un banco di prova per la potenziale integrazione di garanzie tokenizzate sul NYSE, secondo quanto dichiarato dalla società.