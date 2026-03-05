Secondo i dati di DeFiLlama, gli afflussi mensili verso le digital asset treasury (DAT) sono scesi a circa 555 milioni di dollari, il livello più basso da ottobre 2024, il mese precedente al rally legato alle elezioni presidenziali statunitensi.

Gli afflussi verso le DAT erano scesi a circa 32,4 milioni di dollari prima delle elezioni, per poi balzare a oltre 12,3 miliardi di dollari dopo i risultati del voto negli Stati Uniti e il successivo orientamento normativo più favorevole alle criptovalute, secondo DeFiLlama.

Nel 2025, gli afflussi nelle tesorerie si sono ridotti e sono rimasti ben al di sotto dei 10 miliardi di dollari mensili fino ad agosto 2025, prima di registrare un nuovo calo significativo.

Afflussi mensili nelle società di tesoreria di asset digitali. Fonte: DeFiLlama

Le società di tesoreria di asset digitali hanno dovuto affrontare un contesto economico difficile nell'ultimo anno, aggravato dal crollo del mercato crypto ad ottobre, che ha dato il via a un mercato ribassista durato diversi mesi e ha riportato i prezzi delle criptovalute ai livelli pre-elettorali.

Le società di tesoreria devono reinventarsi dopo il crollo del mercato

Le società di tesoreria devono evolvere le loro strategie aziendali o rischiano di stagnare, secondo Patrick Ngan, direttore degli investimenti di Zeta Network Group, una società tecnologica.

“Le tesorerie aziendali di Bitcoin devono ora dimostrare di poter effettivamente utilizzare l'asset, non solo immagazzinarlo”, ha affermato Ngan.

Le società di tesoreria crypto con un'attività operativa che produce flusso di cassa supereranno quelle che si limitano ad accumulare e detenere crypto, ha affermato.

Le 10 maggiori società di tesoreria crypto, classificate in base alle loro riserve crypto. Fonte: DeFiLlama

Le società di tesoreria crypto possono generare ricavi tramite staking o offrendo servizi di validazione per le reti blockchain proof-of-stake, attraverso il mining di criptovalute proof-of-work, concedendo prestiti nella finanza decentralizzata (DeFi) e tramite altre attività non correlate.

Lo scorso anno, l’investitore immobiliare Grant Cardone ha ampliato la propria strategia sui fondi immobiliari multifamiliari combinando immobili e Bitcoin (BTC) in veicoli di investimento ibridi di digital asset treasury.

Il fondo beneficia dell’apprezzamento degli asset immobiliari, dei vantaggi fiscali legati al real estate e dei redditi da locazione, che possono essere reinvestiti in ulteriori acquisti di Bitcoin (BTC), ha dichiarato Grant Cardone a Cointelegraph.

“Se un’azienda detiene solo Bitcoin, perché dovrei investire in quella società? Il settore immobiliare è la migliore società di tesoreria che si possa costruire, perché non è un bene discrezionale: le persone hanno bisogno di abitazioni”, ha affermato.