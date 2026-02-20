Il CLARITY Act statunitense, un disegno di legge molto atteso volto a fornire maggiore chiarezza normativa al settore crypto negli Stati Uniti, potrebbe essere approvato dal Congresso in poco più di un mese, secondo il senatore statunitense pro-crypto Bernie Moreno.

“Si spera entro aprile”, ha dichiarato Moreno alla CNBC durante un’intervista presso la residenza Mar-a-Lago del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in Florida, mercoledì.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha partecipato all’intervista insieme a Moreno, spiegando che si trovavano con rappresentanti del settore crypto, del sistema bancario e del Congresso statunitense al forum crypto di World Liberty Financial (WLF) per trovare una soluzione in materia di struttura del mercato.

“Una via da seguire” è in arrivo, afferma Moreno

“Una delle principali questioni emerse in passato riguardava l’idea di offrire rendimenti sulle stablecoin”, ha dichiarato Armstrong. In precedenza, il settore bancario aveva espresso preoccupazione per il fatto che tali rendimenti potessero indebolire il sistema bancario tradizionale, spostando depositi e interessi lontano dalle banche.

Sebbene Armstrong avesse sollevato obiezioni alla bozza del disegno di legge e ritirato il proprio sostegno al CLARITY Act a gennaio, ha affermato che “ora esiste un percorso condiviso che può portare a un risultato vantaggioso per tutte le parti”.

Brian Armstrong e Bernie Moreno sono stati ospiti della CNBC mercoledì. Fonte: CNBC

“Una vittoria per il settore crypto, una vittoria per le banche e una vittoria per i consumatori americani, per portare a compimento l’agenda crypto del presidente Trump e rendere l’America la capitale mondiale delle criptovalute”, ha dichiarato Armstrong.

Armstrong ha spiegato che in precedenza l’exchange non poteva sostenere il disegno di legge poiché include disposizioni che vietano le stablecoin che offrono rendimenti e attribuiscono alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense il ruolo di principale autorità di vigilanza sul settore crypto. Secondo indiscrezioni, la Casa Bianca sarebbe rimasta delusa dalla decisione di Coinbase di ritirare il proprio sostegno, definendo la mossa un’azione “unilaterale” che ha colto di sorpresa i funzionari dell’amministrazione.

Moreno ha ammesso che il ritardo è legato allo stallo sui rendimenti delle stablecoin, che a suo avviso “non dovrebbero far parte di questa equazione”.

Mercoledì, le probabilità attribuite dalla piattaforma di prediction market Polymarket all’approvazione del CLARITY Act nel 2026 hanno brevemente raggiunto il 90%, prima di scendere al 72% al momento della pubblicazione.

Moreno boccia l'idea delle elezioni di midterm guidate dai democratici

Nel frattempo, Moreno ha respinto l'idea che una conquista democratica del Congresso possa minacciare il disegno di legge, quando gli è stato chiesto. “La Camera non passerà ai democratici, e nemmeno il Senato”, ha affermato Moreno.

“Il popolo americano è stanco delle frontiere aperte; è per questo che siamo stati eletti. Era stanco dell'inflazione elevata ed era stanco di un governo fuori controllo”, ha aggiunto.

Il 19 dicembre, David Sacks, il czar della Casa Bianca per crypto ed IA, ha espresso forte fiducia nel fatto che il disegno di legge sarebbe stato approvato all'inizio di quest'anno.

“Siamo più vicini che mai all'approvazione della storica legislazione sulla struttura del mercato crypto richiesta dal presidente Trump. Non vediamo l'ora di portare a termine il lavoro a gennaio”, aveva dichiarato Sacks in quell'occasione.