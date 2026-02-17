La mancanza di privacy nelle transazioni onchain rappresenta uno dei principali ostacoli all’adozione di massa delle criptovalute come strumento di pagamento e mezzo di scambio, secondo Changpeng Zhao, cofondatore del crypto exchange Binance.

Il dirigente, comunemente noto come “CZ”, ha affermato che l’assenza di riservatezza impedisce ad aziende e istituzioni di utilizzare le criptovalute per il pagamento delle spese. Ha fornito questo esempio:

“La mancanza di privacy potrebbe essere l’anello mancante per l’adozione dei pagamenti in criptovalute. Immaginate un’azienda che paga i propri dipendenti in crypto tramite transazioni onchain. Con l’attuale struttura delle criptovalute, è possibile vedere praticamente quanto guadagna ciascun dipendente semplicemente cliccando sull’indirizzo ‘from’.”

In una precedente conversazione con l’investitore e conduttore dell’All-In Podcast, Chamath Palihapitiya, CZ ha citato anche le preoccupazioni legate alla sicurezza fisica come motivo per cui la trasparenza onchain rappresenta un rischio per gli utenti. Le sue dichiarazioni arrivano in un contesto di rinnovato interesse per la privacy e per l’etica cypherpunk nel settore crypto.

L’ideologia cypherpunk è stata centrale nella nascita delle criptovalute: denaro digitale peer-to-peer trasferibile senza intermediari centralizzati, fondato sulla crittografia delle comunicazioni online per proteggere i messaggi dalla sorveglianza.

CZ discute con Chamath Palihapitiya lo stato del settore crypto. Fonte: All-In Podcast

Crittografare tutto: l'ascesa della privacy onchain

Le aziende e le istituzioni non adotteranno le criptovalute, le piattaforme Web3 o la tecnologia blockchain se non saranno in grado di proteggere le proprie transazioni, ha dichiarato a Cointelegraph Avidan Abitbol, ex specialista dello sviluppo business per il progetto crypto Kaspa.

I dati delle transazioni contengono informazioni sensibili sui flussi operativi aziendali, sui segreti commerciali e sulle relazioni d’affari, e possono fornire ai concorrenti indizi sulla salute finanziaria complessiva di un’impresa.

Questi fattori possono favorire furti aziendali, indebolire le società durante le negoziazioni commerciali e aumentare il rischio che un’istituzione venga presa di mira da truffatori, ha aggiunto Abitbol.

Il continuo sviluppo tecnologico dei sistemi AI aggraverà questo problema, secondo Eran Barak, ex CEO della società di privacy Shielded Technologies.

I server centralizzati contenenti informazioni critiche o preziose diventeranno sempre più interessanti per gli hacker assistiti dall'IA, ha dichiarato a Cointelegraph.

Ciò significa che le tecnologie per la privacy onchain diventeranno necessarie per proteggere le informazioni online di valore man mano che l'IA diventerà più potente e sarà in grado di assemblare indizi euristici su un potenziale obiettivo e di modellare statisticamente i risultati probabili.