Secondo gli analisti di Matrixport, il sentiment del mercato crypto è sceso a livelli estremamente bassi, una condizione che storicamente ha preceduto rimbalzi di breve termine, sebbene avvertano che resti possibile un ulteriore ribasso.

“Il sentiment è sceso a livelli estremamente depressi, riflettendo un ampio pessimismo diffuso nel mercato”, ha scritto Matrixport in una nota pubblicata martedì.

Il “fear and greed index” proprietario di Matrixport su Bitcoin (BTC) indica che i “minimi strutturali” tendono a formarsi quando la media mobile a 21 giorni scende sotto lo zero e successivamente inverte al rialzo, come sta avvenendo attualmente.

“Questa transizione segnala che la pressione di vendita si sta esaurendo e che le condizioni di mercato iniziano a stabilizzarsi”.

Tuttavia, Matrixport ha avvertito che i prezzi potrebbero ancora scendere nel breve termine. Storicamente, letture così fortemente negative del sentiment hanno rappresentato punti di ingresso interessanti, hanno aggiunto.

“Considerata la relazione ciclica tra il sentiment e l’andamento del prezzo di Bitcoin, l’ultima rilevazione suggerisce che il mercato potrebbe avvicinarsi a un nuovo punto di svolta”, si legge nella nota.

Il sentiment su Bitcoin tocca i minimi storici. Fonte: Matrixport

Il sentiment del mercato crypto ai minimi di quattro anni

I precedenti casi in cui la metrica del sentiment di Matrixport ha raggiunto livelli così bassi risalgono a giugno 2024 e novembre 2025, entrambi successivi a periodi di forti ribassi del mercato.

Anche il “Fear and Greed Index” di Alternative.me si trova vicino ai livelli più bassi da giugno 2022, con una lettura di 10 su 100 che indica “paura estrema”.

Se Bitcoin dovesse chiudere febbraio in territorio negativo, registrerebbe cinque mesi consecutivi di perdite: la sequenza più lunga dal 2018 e uno dei più prolungati sell-off della sua storia.

Bitcoin è a livelli storici di ipervenduto

Frank Holmes, presidente della società di mining Bitcoin Hive, ha dichiarato lunedì che Bitcoin si trova attualmente circa due deviazioni standard al di sotto della sua media di trading a 20 giorni. “Si tratta di un livello che abbiamo osservato solo tre volte negli ultimi cinque anni”, ha affermato.

“Storicamente, livelli così estremi hanno favorito rimbalzi di breve termine nei successivi 20 giorni di contrattazione”, ha spiegato.

“Nonostante l'attuale nervosismo del mercato, rimango rialzista nel lungo termine perché i fondamentali sono ancora forti”.