Il 2021 è stato uno degli anni chiave nella storia delle criptovalute: abbiamo assistito ad una diffusione senza precedenti, grazie alla quale numerosi asset hanno raggiunto nuovi massimi storici.

Alcuni dei trend più virali del cryptoworld sono stati Yield Farming, NFT, GameFi e Metaverse.

La blockchain è un mondo in continua evoluzione non soltanto per quanto riguarda i prezzi degli asset, ma anche dei trend adottati dalla community. Alla fine del 2021 hanno iniziato ad emergere le cosiddette Rebasing DAO, tra cui le più note Olympus e Wonderland.

Le Rebasing DAO si presentano come un’evoluzione dello Yield Farming, innovando i sistemi ormai obsoleti alla base di progetti come PancakeSwap. Queste DAO offrono agli investitori APY sostenibili più alti rispetto a qualsiasi protocollo Yield Farming 1.0.

Ma ciò che manca alla maggior parte delle Rebasing DAO sono sistemi esterni che possano portare una crescita continua del treasury, ed un sistema sostenibile di distribuzione dei dividendi per gli shareholder della DAO.

Ed è qui che entra in gioco GambleFi: un nuovo progetto su Cronos Chain, sviluppato per creare un bridge tra gli ecosistemi multi-miliardari gambling e crypto.

Il concetto di unire criptovalute con un sistema di scommesse è presente già da diversi anni, ma non supera i limiti del gioco tradizionale. GambleFi offre agli utenti il primo protocollo Zero Loss Betting, che permette di giocare senza mettere a rischio il proprio capitale.

Cos'è GambleFi?

GambleFi è un ecosistema finanziario innovativo, basato su una valuta gestita da una DAO. Ogni token BETIFY è collateralizzato da vari asset ed è detenuto nella treasury di GambleFi, offrendo alla valuta un valore di base che non può scendere al di sotto di un determinato prezzo minimo.

Rebasing DAO Potenziata

Il sistema di rebasing di GambleFi prende come fonte di ispirazione Olympus e Wonderland, ma ottimizza la logica del protocollo con una vasta diversificazione delle fonti di income del treasury e soprattutto con una importante redistribuzione dei guadagni della piattaforma.

Ciascuno staker avrà la possibilità di ricevere dividendi dai guadagni mensili del protocollo tramite un sistema di ridistribuzione. Una volta in staking, il token principale della piattaforma (BETIFY) rilascerà un altro token (BETSLIP), il quale potrà essere wrappato per accedere alla pagina di redistribuzione dei guadagni di GambleFi, dove sarà possibile utilizzare i propri token wrappati per ricevere dividendi.

Come funzionano le scommesse a perdita zero?

GambleFi DAO presenta il primo sistema di gioco a perdita zero con un ritorno totale sull'investimento effettuato per le scommesse perse. Gli utenti potranno scommettere su vari eventi sportivi ed eSport, e naturalmente i vincitori riceveranno dei premi. Ma, a differenza dei sistemi di gambling tradizionali, su GambleFi i perdenti non perdono mai il loro capitale!

L'investimento degli utenti viene infatti accumulato e messo in staking per una settimana nella staking pool più redditizia disponibile. Alla fine del periodo di staking, i premi verranno distribuiti tra i vincitori mentre i perdenti riprenderanno il loro investimento iniziale, creando un sistema di scommesse a perdita zero.

GambleFi ha inoltre ideato un sistema di booster box che ricompenserà gli utenti con speciali NFT Booster, in grado di ridurre il vesting period per i loro acquisti di bond sulla piattaforma.

Il sistema di scommesse è anche direttamente collegato alla DAO poiché il 10% del montepremi torna al treasury del protocollo, aumentando il valore intrinseco di BETIFY.

Governance delle scommesse

Essendo una DAO, GambleFi valorizza l'opinione del giocatore più di ogni altra cosa. Ciò si applica anche al sistema di scommesse, in cui gli utenti potranno scegliere nuovi eventi sportivi in primo piano sulla piattaforma o partite imminenti delle loro squadre preferite. Il protocollo offrirà la tecnologia ed il sistema iniziale, mentre la community sarà il driver per la scelta degli eventi più richiesti.

Gambling as a Service

Una funzione futura di GambleFi sarà il servizio GAAS (Gambling as a Service), che permetterà a utenti ed influencer di creare i propri eventi di scommessa per una vasta gamma di attività: sportive, culturali, trend digitali, e qualsiasi altro argomento in grado di attrarre un importante flusso di giocatori. Ciò porterà a numerose fonti di revenue per la treasury, rispettando al tempo stesso il concetto di governance sulla blockchain.

Conclusione

Il 2022 sta portando con sé numerose innovazioni. Il mondo blockchain è in continua evoluzione e GambleFi lo sta dimostrando capovolgendo completamente un mercato tradizionale fortemente consolidato. L’ecosistema crypto continua a sorprendere: i sistemi innovativi che fino ad oggi hanno rappresentato una nicchia per gli early adopter sono potenzialmente a pochi passi da un’adozione globale.

GambleFi punta a cavalcare il mondo DeFi diventando leader nei settori crypto e gambling, garantendo l’accesso in early phase ad uno dei nuovi trend del 2022.

