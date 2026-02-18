Cointelegraph
Il presidente della banca centrale tedesca promuove i benefici di stablecoin e CBDC per l’UE

Joachim Nagel ha dichiarato che le stablecoin ancorate all’euro offrirebbero al blocco maggiore indipendenza rispetto a quelle denominate in dollari USA, presto autorizzate dal GENIUS Act

Joachim Nagel, presidente della banca centrale tedesca Deutsche Bundesbank, ha sostenuto l’introduzione di una central bank digital currency (CBDC) ancorata all’euro e di stablecoin denominate in euro per i pagamenti.

In dichiarazioni preparate per un discorso tenuto lunedì a Francoforte in occasione del ricevimento di Capodanno dell’American Chamber of Commerce, Nagel ha affermato che i funzionari dell’UE stanno “lavorando intensamente” verso l’introduzione di una CBDC retail. Le stablecoin denominate in euro, secondo il presidente della banca centrale, potrebbero inoltre contribuire a “rendere l’Europa più indipendente in termini di sistemi e soluzioni di pagamento”.

“In particolare, una CBDC wholesale consentirebbe alle istituzioni finanziarie di effettuare pagamenti programmabili nella moneta della banca centrale”, ha dichiarato Nagel. “Ritengo inoltre che le stablecoin denominate in euro abbiano un loro valore, poiché possono essere utilizzate per pagamenti transfrontalieri da parte di privati e imprese a basso costo.”

Le dichiarazioni di Nagel arrivano mesi dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge che istituisce un quadro normativo per le stablecoin di pagamento nel Paese, potenzialmente aprendo la strada alle stablecoin ancorate al dollaro USA per sfidare un eventuale lancio di un equivalente ancorato all’euro.

La legge dovrebbe essere pienamente attuata 18 mesi dopo la firma o 120 giorni dopo la finalizzazione delle relative normative attuative.

Il commento del presidente della banca centrale tedesca sulle stablecoin non ha incluso i rischi che aveva menzionato la scorsa settimana durante la riunione dell’Euro50 Group. Nagel ha avvertito che la politica monetaria nazionale “potrebbe essere gravemente compromessa, per non parlare del fatto che la sovranità europea potrebbe essere indebolita” qualora le stablecoin denominate in dollari USA dovessero raggiungere una quota di mercato significativamente superiore rispetto a una controparte ancorata all’euro.

Stablecoin: il rendimento è in discussione nel disegno di legge statunitense in esame

I legislatori di Washington e i funzionari della Casa Bianca si sono incontrati con i rappresentanti del settore bancario e crypto in vista di un potenziale voto sul CLARITY Act al Senato degli Stati Uniti. Il disegno di legge, che dovrebbe fornire un quadro normativo completo per gli asset digitali, ha diviso molti leader dell'industria crypto e del settore bancario a causa del suo approccio riguardo le ricompense delle stablecoin, non ancora finalizzate nella legislazione.

