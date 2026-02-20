Payward, società madre dell’exchange crypto Kraken, ha acquisito la piattaforma di tokenizzazione Magna, ampliando la propria infrastruttura.

Kraken ha dichiarato mercoledì che l’acquisizione consentirà a Magna di operare “come piattaforma indipendente, supportata” dall’exchange. Secondo l’annuncio, Kraken utilizzerà la piattaforma per gestire “vesting onchain e offchain, soluzioni white-label per la distribuzione di token, workflow di custodia ed escrow, funzionalità di staking avanzate” e altre attività.

“Entrare a far parte di Kraken ci offre le risorse per supportare clienti attuali e nuovi con un’infrastruttura di livello istituzionale, maggiore liquidità e una distribuzione globale”, ha dichiarato Bruno Faviero, CEO di Magna.

Secondo Kraken, Magna serve oltre 160 clienti e ha registrato un picco di total value locked (TVL) pari a 60 miliardi di dollari nel 2025. L’acquisizione rappresenta l’ultima operazione dell’exchange nel corso di questo mese, dopo l’integrazione con ICE Chat e la decisione di sponsorizzare i “Trump Accounts” nell’ambito di un’iniziativa promossa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Kraken ha inoltre presentato a novembre una richiesta riservata di initial public offering (IPO) alla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, segnalando la possibilità di una futura quotazione in Borsa. La società ha riportato ricavi rettificati per 2,2 miliardi di dollari nel 2025.

Nel corso del 2025, Payward ha acquisito la società di prop trading crypto-native Breakout, la piattaforma di trading su futures NinjaTrader, la piattaforma di trading di derivati Small Exchange e la società di software Capitalise.

Altre società crypto valutano l'IPO negli Stati Uniti nel 2026

Il fornitore di crypto hardware wallet Ledger, con sede in Francia, sembra stia discutendo una potenziale offerta pubblica negli Stati Uniti, con una valutazione di 4 miliardi di dollari. Anche il custode di asset digitali Copper, con sede a Londra, sembra stia valutando una mossa simile nei mercati statunitensi, mentre Securitize, una piattaforma di tokenizzazione, ha riferito a gennaio che i ricavi dell'azienda sono aumentati di oltre l'840% nel documento depositato presso la SEC in vista dei piani per la quotazione in borsa.