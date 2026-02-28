Un legislatore del Minnesota ha presentato un disegno di legge che potrebbe vietare i chioschi di valuta virtuale in tutto lo Stato, a seguito di segnalazioni di episodi legati a truffe crypto.

Durante una sessione di giovedì della House of Representatives Commerce Finance and Policy Committee del Minnesota, la deputata Erin Koegel ha dichiarato che il provvedimento, House File 3642, mira ad affrontare una tecnologia definita “nuova” e “minimamente regolamentata”, riferendosi ai chioschi crypto.

Koegel ha affermato di aver ricevuto segnalazioni dalle forze dell’ordine statali secondo cui molti truffatori utilizzerebbero questi chioschi per indurre i residenti a inviare criptovalute, mentre i trader legittimi tenderebbero a servirsi di exchange centralizzati.

“A causa della natura delle criptovalute, queste transazioni fraudolente sono spesso irreversibili ed estremamente difficili da tracciare”, ha affermato Koegel, aggiungendo:

“Questo disegno di legge ci offre l'opportunità di lavorare al di là delle divisioni partitiche per proteggere i cittadini del Minnesota da reati finanziari irreversibili”.

La deputata Erin Koegel durante il suo intervento di giovedì. Fonte: Minnesota House of Representatives

Il governo del Minnesota ha già approvato nel 2024 una legge che mira a combattere i truffatori che utilizzano i chioschi di valuta virtuale dello Stato. La legge ha fissato un limite di deposito di 2.000 $ per i nuovi utenti dei chioschi e ha imposto alle aziende di rimborsare integralmente le vittime di frodi. Tuttavia, se approvata, la proposta di legge di Koegel potrebbe vietare completamente questa tecnologia nel Minnesota.

“Negli ultimi due anni abbiamo individuato un problema con questi ATM Bitcoin, in particolare nella nostra giurisdizione”, ha dichiarato il sergente Jake Lanz del dipartimento di polizia di St. Cloud durante la riunione della commissione di giovedì. “[...] È inoltre importante sottolineare che si tratta di una minaccia concreta per la nostra popolazione anziana”.

Secondo la Camera, il Minnesota ha circa 350 chioschi crypto autorizzati gestiti da diverse aziende, tra cui Bitcoin Depot e Coinflip. L'American Association of Retired Persons ha riferito a febbraio che 17 Stati avevano leggi in vigore che richiedevano agli operatori di ATM crypto di implementare protezioni contro i truffatori, come l'impostazione di limiti giornalieri di transazione e l'obbligo di segnalare i rischi di frode.

Gli operatori di ATM Bitcoin richiederanno un documento d'identità per tutte le transazioni

Martedì, Bitcoin Depot, uno dei maggiori operatori di ATM crypto negli Stati Uniti, ha annunciato che avrebbe implementato una politica che richiede la verifica dell'identità degli utenti per ogni transazione effettuata presso uno dei suoi sportelli automatici. L'introduzione graduale, iniziata a febbraio, è stata una risposta al “potenziale uso improprio”, sebbene la società non abbia menzionato specificatamente le misure repressive a livello statale nei confronti dei truffatori.