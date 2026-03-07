Una delle borse opzioni del Nasdaq, Nasdaq MRX, ha presentato domanda per offrire contratti in stile binario con regolamento in contanti sull'indice Nasdaq-100, aggiungendosi alla schiera di società di Wall Street che stanno testando il mercato delle previsioni.

Nasdaq, la società dietro la seconda borsa valori per capitalizzazione di mercato, sta cercando di offrire “opzioni legate al risultato” per scommesse sì o no, con un prezzo compreso tra 1 centesimo e 1 dollaro, secondo quanto riportato nella sua richiesta presentata lunedì alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

L'offerta consentirebbe ai trader di assumere posizioni binarie su eventi legati agli indici Nasdaq-100 e Nasdaq-100 Micro, ma non su risultati relativi ad altri eventi, come sport, cultura o politica.

Tra i titoli più importanti del Nasdaq-100 figurano Nvidia (NVDA), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Meta (META) e Tesla (TSLA).

L'approvazione della SEC potrebbe consentirgli di entrare in un mercato in forte espansione insieme a Polymarket e Kalshi, mentre piattaforme di trading di criptovalute come Coinbase e Crypto.com stanno integrando anche i mercati di previsione.

Altri operatori di Wall Street, come Intercontinental Exchange, CME Group e Cboe Global Markets, hanno anch'essi investito in questo settore o hanno manifestato l'intenzione di lanciare le proprie offerte in stile mercato di previsione.

La partnership di CME Group con la società di scommesse americana FanDuel consentirà ai trader di scommettere su mercati al di fuori della finanza, mentre l'offerta di Cboe si concentrerà su contratti finanziari ed economici.

Il gestore di cripto-asset Bitwise ha inoltre presentato domanda alla SEC il mese scorso per lanciare i fondi negoziati in borsa “PredictionShares”, che mirano a detenere contratti legati alle elezioni presidenziali statunitensi del 2028, mentre GraniteShares e Roundhill hanno presentato domande simili a febbraio.

I mercati predittivi sono diventati uno dei casi d'uso più interessanti nel settore delle criptovalute lo scorso anno e hanno costantemente superato i 10 miliardi di dollari di volume di scambi mensili. Polymarket e Kalshi hanno commercializzato in modo aggressivo i loro prodotti agli utenti al dettaglio negli ultimi mesi, nonostante alcuni regolatori abbiano cercato di limitare il settore.

Nasdaq vuole offrire le proprie previsioni su diverse piattaforme

Il Nasdaq sta inoltre valutando la possibilità di offrire opzioni legate ai risultati su altre borse opzioni Nasdaq, tra cui Nasdaq NOM e Nasdaq PHLX.

Nasdaq MRX utilizza un sistema basato sul principio “primo arrivato, primo servito” e non eroga incentivi di negoziazione. Al contrario, Nasdaq NOM e Nasdaq PHLX incorporano modelli di determinazione dei prezzi che possono premiare i partecipanti per aver aggiunto liquidità.