Helen Partz
Scritto da Helen Partz,Giornalista di redazione
Bryan O'Shea
Revisionato da Bryan O'Shea,Redattore

OKX ottiene una licenza di pagamento nell’UE per ampliare i servizi in stablecoin

OKX ha ottenuto la licenza di Payment Institution a Malta per supportare servizi in stablecoin conformi alla normativa UE, tra cui OKX Pay e OKX Card

Notizie

Il crypto exchange OKX ha ampliato la propria presenza normativa in Europa, ottenendo una licenza per i pagamenti in stablecoin.

OKX ha ottenuto una licenza di Payment Institution (PI) a Malta, ha dichiarato la società a Cointelegraph lunedì. L’autorizzazione è stata rilasciata nell’ambito del quadro normativo europeo sui servizi di pagamento ed è pensata per allineare i prodotti di pagamento di OKX ai requisiti del Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) e della Second Payment Services Directive (PSD2).

In base a queste norme, i crypto-asset service provider (CASP) che offrono servizi di pagamento basati su stablecoin devono detenere un’autorizzazione come PI oppure come Electronic Money Institution (EMI). La licenza PI di OKX arriva oltre un anno dopo che l’exchange ha ottenuto una licenza MiCA dalla Malta Financial Services Authority (MFSA) nel gennaio 2025.

“L’ottenimento della licenza di Payment Institution garantisce che questi prodotti operino su basi pienamente conformi alla normativa”, ha dichiarato Erald Ghoos, CEO di OKX Europe, aggiungendo:

“L'Europa ha preferito la chiarezza all'ambiguità quando si tratta di regolamentare gli asset digitali [...] Le stablecoin possono modernizzare in modo significativo la moneta, migliorando l'efficienza transfrontaliera e riducendo l'attrito nei pagamenti, ma solo se costruite all'interno di solide barriere normative”.

La licenza supporta il lancio di OKX Pay e OKX Card

L'exchange ha dichiarato che la licenza riguarderà prodotti come OKX Pay e OKX Card, che consentono agli utenti di spendere criptovalute e stablecoin.

Lanciata ufficialmente a fine gennaio, la OKX Card supporta la spesa in stablecoin come USDC (USDC) di Circle e Global Dollar (USDG) di Paxos.

Fonte: OKX


