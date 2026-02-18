Il cofondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha dichiarato di iniziare a “preoccuparsi” della direzione intrapresa dai prediction market e ha suggerito che dovrebbero evolversi in marketplace in grado di coprire i consumatori dal rischio di esposizione ai prezzi.

I prediction market stanno “convergendo eccessivamente” verso prodotti “non salutari”, focalizzati sulle scommesse di prezzo a breve termine e su comportamenti speculativi, piuttosto che sulla costruzione di valore nel lungo periodo, ha scritto Buterin in un post su X.

Invece, secondo Buterin, i prediction market onchain, integrati con i Large Language Model (LLM) basati sull’intelligenza artificiale, dovrebbero evolversi in meccanismi generali di copertura in grado di garantire ai consumatori stabilità dei prezzi per beni e servizi.

Buterin ha poi spiegato come questo sistema potrebbe funzionare:

“Si avrebbero indici di prezzo per tutte le principali categorie di beni e servizi acquistati dalle persone, considerando i beni e i servizi fisici in regioni diverse come categorie distinte, e prediction market per ciascuna categoria.”

“Ogni utente, sia individuo sia impresa, dispone di un LLM locale che analizza le sue spese e propone un paniere personalizzato di quote di prediction market, rappresentative di ‘N’ giorni di spese future previste”, ha proseguito.

Individui e imprese possono detenere una combinazione di asset per accrescere il proprio patrimonio e di “quote personalizzate di prediction market” per compensare l’aumento del costo della vita causato dall’inflazione della moneta fiat, ha concluso Buterin.

I prediction market sono utili strumenti di market intelligence, affermano i sostenitori

I prediction market sono piattaforme di crowdsourcing intelligence in grado di fornire informazioni sugli eventi globali e sui mercati finanziari, consentendo a privati e aziende di coprirsi da un'ampia gamma di rischi, affermano i sostenitori di queste piattaforme.

Secondo Harry Crane, professore di statistica alla Rutgers University, i prediction market sono più accurati dei sondaggi e dovrebbero essere trattati come un bene pubblico.

Crane ha dichiarato a Cointelegraph che gli oppositori dei prediction market all’interno del governo degli Stati Uniti vogliono limitarne l’operatività perché offrono informazioni che non possono essere facilmente ignorate o manipolate da entità centralizzate.

Secondo Crane, prediction market come Polymarket o Kalshi forniscono un’alternativa alle informazioni diffuse da fonti ufficiali o dai media, che possono essere controllati o manipolati per alimentare determinate narrazioni e distorcere l’opinione pubblica.