Gli avvocati che rappresentano il governo degli Stati Uniti nel caso contro Sam Bankman-Fried (SBF) hanno due settimane di tempo per rispondere alla richiesta dell’ex CEO di FTX di ottenere un nuovo processo penale.

In un documento depositato mercoledì presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, il giudice Lewis Kaplan ha stabilito che il governo statunitense dovrà rispondere entro l’11 marzo alla mozione presentata da SBF per un nuovo processo. L’ex CEO di FTX, condannato nel 2023 per sette capi d’accusa di natura penale e successivamente condannato a 25 anni di carcere, ha presentato la richiesta all’inizio di questo mese, sostenendo che nuove testimonianze potrebbero rafforzare la sua difesa.

Sam Bankman-Fried, un tempo venerato da molti come uno dei volti più rappresentativi dell’industria crypto e blockchain, è stato al centro delle controversie legate al collasso di FTX. Bankman-Fried si è dimesso dalla carica di CEO nel novembre 2022, per poi affrontare negli Stati Uniti accuse penali relative all’uso improprio dei fondi degli utenti.

Dopo che il giudice Lewis Kaplan ha condannato l’ex CEO a 25 anni di reclusione nel marzo 2024, gli avvocati di SBF hanno presentato ricorso contro la condanna e la sentenza. Alla data di giovedì, la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito non aveva ancora emesso una decisione in merito al ricorso.

L’ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, che ha testimoniato contro SBF durante il processo nell’ambito di un accordo di patteggiamento con le autorità statunitensi, è stata rilasciata a gennaio dopo aver trascorso 440 giorni in custodia negli Stati Uniti. Ryan Salame, ex co-CEO di FTX Digital Markets, è stato condannato a oltre sette anni di carcere e, al momento della pubblicazione, risulta ancora detenuto.

Bankman-Fried sta cercando di ottenere la grazia presidenziale?

Sebbene l’ex CEO sia rimasto in gran parte in silenzio sui social media durante il suo primo anno di detenzione, Sam Bankman-Fried ha successivamente iniziato a pubblicare messaggi a sostegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a contestare alcune ricostruzioni relative al collasso di FTX.

Nel marzo 2025, SBF ha rilasciato un’intervista al commentatore politico Tucker Carlson — una mossa che, secondo quanto riportato, avrebbe portato al suo trasferimento in un istituto penitenziario federale — affermando di intrattenere rapporti migliori con i repubblicani rispetto ai democratici.

Nel corso di quest’anno, Bankman-Fried ha pubblicato diversi post su X, sostenendo che il suo caso sarebbe stato influenzato da un “pregiudizio politico”. L’ex CEO ha elogiato Trump per essersi “opposto” a tale presunto bias, criticando al contempo il giudice Lewis Kaplan per aver presieduto la causa civile per diffamazione intentata contro l’allora candidato alla presidenza nel 2023.

Tuttavia, nonostante gli sforzi di Bankman-Fried e le speculazioni di molti nel settore crypto, la Casa Bianca ha ripetutamente affermato che Trump non sta prendendo in considerazione la grazia per l'ex CEO, sia in un'intervista rilasciata a gennaio al New York Times che secondo un rapporto pubblicato martedì da Fortune. Da quando è entrato in carica, Trump ha graziato diverse figure del settore crypto e blockchain, tra cui l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao e il fondatore di Silk Road Ross Ulbricht.