Un solo miner di Bitcoin ha ottenuto una rara vittoria convalidando un intero blocco della rete, assicurandosi un consistente guadagno grazie a un’operazione di mining di livello hobbistico e a un hashrate on-demand.

Il miner ha incassato la ricompensa di 3,125 Bitcoin (BTC), pari a circa 200.000 $ ai prezzi attuali, dopo aver minato con successo il blocco 938092, secondo i dati onchain e un post pubblicato dalla società di mining Bitcoin Braiins.

Braiins ha spiegato che il miner si è affidato a un hashrate on-demand, spendendo circa 119.000 satoshi (circa 75 $ al momento) per noleggiare 1 petahash al secondo di potenza di calcolo, oltre a pagare una piccola commissione per il solo mining. Il miner ha utilizzato CKPool, un servizio che consente ai singoli miner di operare in autonomia sfruttando un server di pool per trasmettere il lavoro e inviare le soluzioni, ha aggiunto la società.

Sebbene validare un intero blocco come solo miner sia un evento raro, anche un investimento inferiore a 100 $ in hashrate on-demand può tradursi in un colpo di fortuna. L’hashrate on-demand è un approccio basato su cloud che permette ai potenziali miner di noleggiare potenza di calcolo per minare criptovalute senza possedere l’hardware.

Blocco Bitcoin 938092, convalidato da un solo miner con potenza di hash noleggiata. Fonte:Mempool.space

Il miner ha convalidato con successo il blocco Bitcoin “938092” intorno alle 8:04 UTC di martedì, secondo quanto riportato dai dati blockchain di Mempool.space.

Le vittorie in “solo” rimangono statisticamente rare

Sebbene la convalida di un blocco da parte di un solo miner sia un evento raro, nell'ultimo anno 21 miner Bitcoin sono riusciti nell'impresa, incassando un totale di 66 BTC, per un valore di 4,1 milioni di dollari al prezzo attuale. Ciò segna un aumento del 17% dei blocchi trovati individualmente nell'ultimo anno, secondo quanto riportato da Bennet, aggregatore di dati sui solo miner.

Statistiche sui blocchi Bitcoin minati in solitaria. Fonte: Bennet.org

I dati mostrano che un blocco minato in modalità solo viene generato, in media, ogni 17,2 giorni.

Il settore del mining Bitcoin si riprende dalle tempeste invernali negli USA

La mining difficulty di Bitcoin è salita a 144,4 trilioni dopo l'ultimo adeguamento, segnando un aumento del 15%.

L'adeguamento ha invertito il calo dell'11% verificatosi a causa delle violente tempeste invernali che hanno colpito gli Stati Uniti all'inizio del mese, il calo più netto dell'hashrate dal divieto di mining imposto dalla Cina nel 2021.

Grafico Bitcoin Difficulty . Fonte: CoinWarz

L'hashrate misura la potenza di calcolo totale della rete Bitcoin. La difficulty della rete viene regolata ogni 2.016 blocchi, circa ogni due settimane, per mantenere la produzione di blocchi vicina all'obiettivo di 10 minuti.