Martedì i flussi verso gli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti sono tornati in territorio positivo, mentre il prezzo di Bitcoin ha registrato un modesto recupero fino a 65.000 $, interrompendo una serie di deflussi giornalieri.

Gli ETF spot su Bitcoin (BTC) hanno registrato afflussi per 257,7 milioni di dollari, segnando il totale giornaliero più elevato dall’inizio di febbraio, secondo i dati di SoSoValue.

Gli afflussi hanno più che compensato i deflussi di lunedì, pari a 203,8 milioni di dollari, riportando i flussi settimanali in territorio positivo dopo cinque settimane consecutive di deflussi netti per un totale di 3,8 miliardi di dollari.

Flussi settimanali negli ETF Bitcoin spot statunitensi dal 23 gennaio 2026. Fonte: SoSoValue

Nonostante il rimbalzo, il sentiment complessivo del mercato è rimasto debole, con gli analisti che stimano che circa la metà dell’offerta circolante di Bitcoin sia in perdita, aggravata dalle notizie di forti vendite istituzionali nel quarto trimestre del 2025.

Dall’inizio del 2026, il totale degli asset in gestione (AUM) negli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti è diminuito del 30,5%, passando da circa 117 miliardi di dollari a 81,3 miliardi di dollari.

Fidelity guida gli afflussi, seguita da BlackRock

L'ETF Bitcoin spot di Fidelity Investments, il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), ha guidato i guadagni di martedì con quasi 83 milioni di dollari in afflussi, secondo i dati di Farside.

L'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha seguito da vicino, registrando 79 milioni di dollari in afflussi.

Flussi spot degli ETF su Bitcoin per emittente nel periodo 23-24 febbraio 2026. Fonte: Farside.co.uk

I flussi netti cumulativi rimangono superiori ai 54 miliardi di dollari, dopo aver raggiunto un picco di oltre 62 miliardi di dollari nell'ottobre 2025, segnalando che molti investitori hanno continuato a mantenere le proprie posizioni.

Le istituzioni hanno venduto 25.000 BTC nel Q4 2025

L'analista ETF di Bloomberg James Seyffart ha riferito martedì che gli investitori istituzionali guidati da consulenti ed hedge fund hanno venduto un totale di 25.000 Bitcoin nel quarto trimestre del 2025.

L'importo, pari a circa 1,6 miliardi di dollari ai prezzi attuali, rappresenta una piccola frazione della capitalizzazione di mercato di Bitcoin, pari a 1,3 mila miliardi di dollari. Secondo Seyffart, le istituzioni detengono ancora circa 311.700 BTC.

Diversi analisti hanno inoltre osservato che quasi 9 milioni di BTC, ovvero il 45% di tutte le monete in circolazione, sono attualmente in perdita, ovvero valgono meno di quanto i possessori hanno pagato per acquistarle.

Lo chief investment officer di Bitwise, Matt Hougan, ha affermato che ciò riflette la continua evoluzione di Bitcoin dalla speculazione verso la maturità.

“Non è possibile passare dal 100% allo 0% di speculazione senza attraversare tutte le fasi intermedie”, ha scritto martedì su X.