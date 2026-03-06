Mercoledì gli exchange-traded fund Bitcoin spot statunitensi hanno registrato un aumento degli afflussi, con BTC che ha superato brevemente i 73.000 $.

Gli ETF spot su Bitcoin (BTC) hanno registrato 462 milioni di dollari in afflussi netti, segnando il terzo giorno consecutivo di afflussi e portando il totale settimanale a 1,1 miliardi di dollari, secondo i dati di Farside Investors.

I nuovi guadagni portano i flussi da inizio anno (YTD) a circa 700 milioni di dollari, un importo relativamente modesto dopo le cinque settimane di deflussi pari a 3,8 miliardi di dollari.

Anche i fondi su Ether (ETH) hanno seguito lo stesso trend, attirando 169 milioni di dollari in afflussi dopo aver registrato deflussi minori pari a 11 milioni di dollari martedì.

Questi flussi suggeriscono una possibile inversione di tendenza del mercato, con gli analisti che osservano come la maggior parte degli ETF Bitcoin abbia ora registrato flussi netti positivi dall’inizio dell’anno.

Tutti i fondi Bitcoin tranne uno registrano guadagni

Mercoledì è stata una giornata insolita, in cui quasi tutti i fondi Bitcoin spot statunitensi hanno registrato afflussi, tranne il CoinShares Bitcoin ETF (BRRR), che non ha registrato alcun flusso in entrata.

L'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha nuovamente guidato gli afflussi con 307 milioni di dollari, seguito dal Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e dal Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) con rispettivamente 48 milioni e 32 milioni di dollari.

Flussi giornalieri negli ETF Bitcoin spot statunitensi per emittente da lunedì (in milioni di dollari USA). Fonte: Farside.co.uk

Secondo l'analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas, quasi tutti gli ETF Bitcoin hanno registrato flussi netti positivi dall'inizio dell'anno fino a martedì, con solo tre fondi che continuano a registrare perdite.

Tra questi figurano FBTC con 1,1 miliardi di dollari in deflussi, oltre al Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) e all'ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), che hanno registrato rispettivamente 648 milioni e 162 milioni di dollari in uscita.

L’ultima ondata di afflussi negli ETF Bitcoin è arrivata mentre il sentiment del mercato mostrava segnali di ripresa: il Crypto Fear & Greed Index è salito di 12 punti nelle ultime 24 ore, secondo i dati di Alternative.me.

Nonostante Bitcoin abbia recuperato circa il 20% dal minimo di febbraio di 60.000 $, l’indice rimane comunque in territorio di “paura estrema”, con un punteggio pari a 20.

Al momento della stesura dell’articolo, Bitcoin veniva scambiato a 72.214 $, in calo di circa l’8% negli ultimi 30 giorni, secondo i dati di CoinGecko.



