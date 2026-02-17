Il fondatore di Strategy, Michael Saylor, ha rivelato che la società intende convertire i suoi 6 miliardi di dollari in debito obbligazionario in capitale proprio, una mossa che riduce l’esposizione debitoria nel bilancio.

“Strategy può resistere a un drawdown del prezzo di BTC fino a 8.000 $ e avere comunque asset sufficienti a coprire interamente il nostro debito”, ha dichiarato la società su X domenica, suscitando la risposta di Saylor.

La società di tesoreria Bitcoin (BTC) detiene attualmente 49 miliardi di dollari in riserve Bitcoin, con un totale di 714.644 BTC.

Il debito convertibile ammonta a circa 6 miliardi di dollari, quindi BTC dovrebbe scendere di circa l’88% affinché i due valori si equivalgano, e la società disporrebbe comunque di risorse sufficienti a coprire il debito, ha spiegato l’azienda.

La conversione del debito convertibile in equity significa trasformare le obbligazioni in azioni, anziché rimborsarle in contanti, convertendo di fatto gli obbligazionisti in azionisti.

La mossa ridurrebbe la pressione del debito sulla società, ma potrebbe anche diluire gli azionisti esistenti, poiché verrebbero emesse nuove azioni.

L'azienda sostiene che le obbligazioni convertibili sono completamente coperte anche se Bitcoin dovesse crollare dell'88%. Fonte: Strategy

Strategy in calo del 10% rispetto al prezzo medio di acquisto di BTC

Il prezzo medio di acquisto dei Bitcoin di Strategy è di circa 76.000 $, mentre l’asset è attualmente scambiato a 68.400 $, il che significa che la società registra una perdita non realizzata di circa il 10% sul suo investimento.

Saylor ha lasciato intendere un ulteriore acquisto di Bitcoin pubblicando domenica su X il grafico di accumulo di Strategy, un segnale che in passato ha spesso preceduto nuovi acquisti.

L’operazione segnerebbe la dodicesima settimana consecutiva di acquisti, mentre la società continua ad accumulare nonostante il marcato calo dell’asset sottostante e del prezzo del proprio titolo.

Azioni Strategy in calo del 70% rispetto all'ATH

Le azioni di Strategy (MSTR) sono salite dell’8,8% venerdì, chiudendo la settimana a 133,88 $, secondo Google Finance.

Il rialzo è avvenuto mentre Bitcoin recuperava quota 70.000 $ nelle ultime contrattazioni di venerdì. Tuttavia, la ripresa è stata di breve durata: nelle prime ore di contrattazione di lunedì mattina l’asset ha ceduto parte dei guadagni, scendendo a 68.400 $, secondo CoinGecko.

Le azioni della società restano comunque in calo del 70% rispetto al massimo storico di 456 $ registrato a metà luglio, mentre il prezzo di BTC è diminuito del 50% rispetto al picco di inizio ottobre.