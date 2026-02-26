Il provider di crypto exchange-traded product (ETP) 21Shares ha lanciato un prodotto di investimento che offre agli investitori europei esposizione a un’azione privilegiata emessa da Strategy, la società guidata da Michael Saylor e attualmente il maggiore detentore pubblico di Bitcoin al mondo.

L’asset manager quoterà il 21Shares Strategy Yield ETP con ticker “STRC NA” su Euronext Amsterdam giovedì, ha annunciato la società mercoledì.

L’ETP è disponibile sia per investitori istituzionali sia retail e offre un dividendo sostenuto dalla tesoreria in Bitcoin (BTC) di Strategy, che attualmente detiene 717.722 BTC, per un valore di circa 47 miliardi di dollari. Con dividendi fissati a un tasso annualizzato variabile dell’11,25%, l’ETP rappresenta uno dei primi strumenti societari strutturati garantiti da BTC disponibili per gli investitori europei.

Come funziona l'ETP STRC

Il 21Shares Strategy Yield ETP, che offre esposizione alle azioni privilegiate STRC di Strategy — ufficialmente denominate Variable Rate Series A Perpetual “Stretch” Preferred Stock — è progettato per fungere da “ponte di flussi di cassa” tra la finanza tradizionale e la tesoreria in Bitcoin di Strategy.

21Shares ha dichiarato che la struttura dell’ETP mira a rendere lo strumento più facilmente accessibile agli investitori europei tramite conti di intermediazione tradizionali, evitando la necessità di acquistare direttamente le azioni privilegiate.

“Combinando un elevato potenziale di rendimento con una struttura quotata in borsa familiare agli investitori, STRC offre sia agli investitori istituzionali sia a quelli retail un modo efficiente e accessibile per aggiungere rendimento ai propri portafogli”, ha affermato Duncan Moir, presidente di 21Shares.

21Shares entra nel mercato degli ETP legati alle azioni

La società ha presentato il lancio come il suo primo prodotto equity-linked, ampliando la propria offerta oltre la tradizionale gamma di ETP esclusivamente crypto, ha osservato Moir.

Ha aggiunto che questa iniziativa riflette la missione più ampia dell’azienda di offrire un’esposizione accessibile agli asset digitali.

“Sin dalla nostra fondazione, ci siamo concentrati sulla fornitura di un accesso semplice e diretto agli asset digitali”, ha dichiarato Moir. “Con questo prodotto, stiamo estendendo tale competenza a un’esposizione equity-linked collegata all’ecosistema Bitcoin”, ha aggiunto.

Operativa dal 2018, 21Shares è uno dei maggiori provider globali di crypto ETP, con circa 5,3 miliardi di dollari in gestione distribuiti su 60 ETP quotati su 13 borse, secondo i dati aggiornati a lunedì.

La società ha proseguito la propria espansione globale, lanciando martedì un nuovo ETF negli Stati Uniti: il 21Shares Spot SUI ETF (TSUI), che ha iniziato a essere negoziato sul Nasdaq.

L’iniziativa segue una serie di lanci di ETP da parte di 21Shares, mentre gli asset manager continuano ad ampliare l’offerta di prodotti regolamentati legati alle crypto, destinati sia a investitori istituzionali sia retail.