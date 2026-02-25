Secondo quanto riportato dai media statali, le autorità russe hanno avviato un'indagine nei confronti del cofondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov.

Durov è indagato in Russia nell'ambito di un procedimento penale che lo vede accusato di favoreggiamento di attività terroristiche, come riportato martedì dal quotidiano ufficiale Rossiyskaya Gazeta, citando il Federal Security Service (FSB).

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov avrebbe confermato l'indagine, affermando che le notizie erano basate su materiali forniti dall'FSB, che stava “svolgendo le sue funzioni”.

Le ultime notizie si aggiungono alla campagna di pressione in corso contro Telegram in Russia da quando, all'inizio di febbraio, il regolatore dei media statali Roskomnadzor ha inasprito le restrizioni sui servizi di messaggistica.

Al momento della pubblicazione, Telegram non aveva ancora risposto alle notizie. Cointelegraph ha contattato l'azienda per un commento, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

Telegram rifiuta di collaborare con le autorità russe

L’indagine riportata si inserisce nel contesto del rifiuto di Telegram di conformarsi alle richieste di Roskomnadzor di rimuovere quelli che l’autorità ha definito contenuti legati all’estremismo.

Secondo il quotidiano filo-governativo Komsomolskaya Pravda, Telegram non avrebbe rimosso quasi 155.000 canali, chat e bot segnalati a livello nazionale per contenuti illegali o dannosi.

Le categorie più ampie comprendono 104.093 canali contenenti informazioni false, 10.598 che promuovono l’estremismo, 4.168 che giustificano attività estremiste e 3.771 legati alla droga.

L’indagine potrebbe portare alla classificazione dell’intera piattaforma come estremista, avrebbe avvertito l’ex consigliere presidenziale russo per Internet German Klimenko. Secondo Klimenko, ciò potrebbe rendere penalmente perseguibili i pagamenti per gli abbonamenti Telegram Premium e la pubblicità sulla piattaforma.

Durov accusa la Russia di aver attaccato Telegram per promuovere l'applicazione di messaggistica di Stato

Successivamente, il CEO di Telegram ha confermato in un post pubblicato martedì su X che le autorità russe hanno avviato un procedimento penale nei suoi confronti.

“Ogni giorno le autorità inventano nuovi pretesti per limitare l'accesso dei russi a Telegram, nel tentativo di sopprimere il diritto alla privacy e alla libertà di espressione”, ha scritto Durov. “Uno spettacolo triste di uno Stato che ha paura del proprio popolo”, ha aggiunto.

In precedenza, Durov aveva affermato che la pressione era volta a indirizzare gli utenti verso una nuova app di messaggistica sostenuta dallo Stato e denominata MAX.

Ha aggiunto che altri paesi, tra cui l'Iran, hanno tentato strategie simili senza successo. “Nonostante il divieto, la maggior parte degli iraniani continua a utilizzare Telegram e lo preferisce alle app sorvegliate”, ha scritto Durov sul suo canale Telegram il 10 febbraio.

"Limitare la libertà dei cittadini non è mai la risposta giusta. Telegram difende la libertà di parola e la privacy, indipendentemente dalle pressioni", ha aggiunto Durov.

Il procedimento russo arriva mentre Durov rimane sotto esame all'estero. Anche in Francia è in corso un'indagine dal momento del suo arresto nell'agosto 2024.

Nel novembre 2025 le autorità francesi hanno revocato il divieto di viaggio a Durov, dopo aver inizialmente dichiarato che avrebbe potuto rischiare fino a 10 anni di carcere.



