Secondo quanto riportato, l’emittente di stablecoin Tether ha congelato circa 4,2 miliardi di dollari in token USDt collegati a presunte attività criminali negli ultimi tre anni.

La maggior parte dei fondi bloccati è stata sottoposta a restrizioni a partire dal 2023, quando regolatori e forze dell’ordine hanno intensificato il controllo sulle frodi legate alle criptovalute e sull’elusione delle sanzioni, ha riferito venerdì a Reuters la società con sede in El Salvador.

Il token USDt (USDT) di Tether, ancorato al dollaro, è la stablecoin più grande in circolazione, con oltre 180 miliardi di dollari di offerta, in forte aumento rispetto ai circa 70 miliardi di tre anni fa.

Tether può congelare i token direttamente onchain inserendo gli indirizzi dei wallet in blacklist su richiesta delle autorità.

Tether aiuta i governi a congelare i fondi

Martedì, Tether ha annunciato di aver collaborato con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel sequestro di quasi 61 milioni di dollari in USDt collegati a truffe di tipo “pig-butchering”, uno schema in cui i criminali instaurano relazioni con le vittime prima di persuaderle a inviare denaro.

All’inizio di questo mese, la società ha inoltre congelato circa 544 milioni di dollari in criptovalute su richiesta delle autorità turche, bloccando fondi legati a una presunta operazione illegale di scommesse online e riciclaggio di denaro.

Secondo la società di analisi blockchain Elliptic, alla fine del 2025 gli emittenti di stablecoin Tether e Circle avevano inserito in blacklist circa 5.700 wallet contenenti circa 2,5 miliardi di dollari, con all’incirca tre quarti degli indirizzi che detenevano USDt al momento del blocco.

L'offerta di USDt si riduce

Come riportato da Cointelegraph, USDt si avvia a registrare il più ampio calo mensile dell’offerta degli ultimi tre anni, con il circolante in diminuzione di circa 1,5 miliardi di dollari a febbraio, dopo un calo di 1,2 miliardi di dollari a gennaio, secondo i dati onchain.

La contrazione richiama il periodo successivo al collasso di FTX alla fine del 2022 e potrebbe indicare un irrigidimento della liquidità nei mercati crypto.

Il market cap di USDt è sceso nell'ultimo mese. Fonte: CoinMarketCap

Tether ha dichiarato che i dati riflettono cambiamenti nella distribuzione a breve termine piuttosto che un indebolimento della domanda, sottolineando che anche USDC (USDC) ha registrato una riduzione di diversi miliardi di dollari nello stesso periodo.