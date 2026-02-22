Trump annuncia dazio globale del 10% a seguito di sentenza Corte Suprema

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato venerdì l'introduzione di una tariffa globale del 10% a seguito della sentenza della Corte Suprema che ha revocato la sua autorità di imporre tariffe ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Trump ha criticato la decisione della Corte Suprema, definendola “ridicola” durante la conferenza stampa di venerdì, e ha affermato che imporrà i dazi con metodi legali diversi, tra cui il Trade Expansion Act del 1962 e il Trade Act del 1974. Trump ha dichiarato:

“Con effetto immediato. Tutte le tariffe di sicurezza nazionale ai sensi della Sezione 232 e della Sezione 301 rimangono pienamente in vigore. E con piena efficacia. Oggi firmerò un ordine per imporre una tariffa globale del 10% ai sensi della Sezione 122, oltre alle nostre normali tariffe già applicate”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia l'introduzione di un dazio globale del 10% e commenta la sentenza della Corte Suprema di venerdì. Fonte: The White House

I dazi di Trump hanno ripetutamente causato gravi flessioni nei mercati considerati ad alto rischio, compresi quelli delle criptovalute e delle azioni, poiché la minaccia dei dazi alimenta l'incertezza e scuote la fiducia degli investitori.

Corte Suprema revoca autorità di Trump di imporre dazi doganali in virtù dei poteri di emergenza

Trump ha imposto una tariffa del 25% sulla maggior parte delle merci provenienti dal Canada e dal Messico e una tariffa del 10% sulle merci provenienti dalla Cina ai sensi dell'IEEPA, definendo entrambe le tariffe come una risposta alle minacce alla sicurezza nazionale.

Secondo Trump, l'afflusso di droghe provenienti da paesi stranieri ha creato una “crisi sanitaria pubblica”, mentre i deficit commerciali con la Cina hanno minacciato la base manifatturiera industriale degli Stati Uniti, ha affermato.

La sentenza della Corte Suprema abroga l'autorità di Trump di imporre dazi doganali ai sensi dell'IEEPA. Fonte: The US Supreme Court

Tuttavia, la Corte Suprema ha respinto entrambe le premesse come minacce alla sicurezza nazionale ai sensi dell'IEEPA e ha affermato che il potere esecutivo non ha l'autorità di imporre dazi doganali ai sensi dell'IEEPA in tempo di pace.

“Nel mezzo secolo di esistenza dell'IEEPA, nessun presidente ha invocato la legge per imporre dazi doganali, tanto meno dazi di questa portata e di questa entità”, si legge nella sentenza.

“L'articolo I, sezione 8, della Costituzione specifica che ‘Il Congresso ha il potere di stabilire e riscuotere tasse, dazi, imposte e accise’. I Padri Fondatori hanno riconosciuto l'importanza unica di questo potere fiscale”, ha sentenzato venerdì la Corte Suprema.