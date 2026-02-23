Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato che aumenterà dal 10% al 15% l'aliquota tariffaria globale annunciata venerdì, con effetto immediato.

Trump ha ribadito le sue critiche alla decisione della Corte Suprema di annullare la sua autorità di imporre dazi ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). In un post pubblicato sabato su Truth Social, ha dichiarato:

“In qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, aumenterò con effetto immediato i dazi doganali del 10% sui Paesi, molti dei quali hanno ‘derubato’ gli Stati Uniti per decenni senza subire alcuna ritorsione, fino al mio arrivo, portandoli al livello massimo consentito e legalmente testato del 15%.”

Venerdì Trump ha annunciato un dazio globale del 10%, che si aggiungerà ai dazi già in vigore dopo la sentenza del tribunale, sulla base di disposizioni legali alternative previste dal Trade Expansion Act del 1962 e dal Trade Act del 1974.

Tuttavia, l’avvocato pro-crypto Adam Cochran ha affermato che la portata di queste leggi limita anche l’autorità di Trump di imporre dazi su larga scala in modo indefinito.

“La legge che sta utilizzando consente di applicarli solo ai Paesi con cui abbiamo un deficit commerciale, per un periodo limitato di 150 giorni e con una percentuale massima”, ha dichiarato.

Ogni nuovo annuncio di dazi da parte di Trump ha generato turbolenze nei mercati crypto e azionari, provocando bruschi ribassi che hanno pesato sui prezzi degli asset e alimentato l’incertezza macroeconomica tra gli investitori.

Il mercato crypto ha tenuto bene dopo gli ultimi annunci sui dazi

Il mercato crypto, che solitamente subisce forti sell-off in risposta agli annunci sui dazi, ha tenuto bene dopo le ultime notizie in materia.

Il prezzo di Bitcoin ha reagito in modo minimo agli annunci sui dazi di Trump rilasciati venerdì e sabato. Fonte: TradingView

Il prezzo di Bitcoin (BTC) è rimasto stabile a 68.000 $, così come quello di Ether (ETH), che non ha registrato variazioni significative da venerdì, giorno in cui sono state annunciate le nuove tariffe.

L'indicatore Total3, che traccia l'intera capitalizzazione di mercato del settore crypto, esclusi BTC ed ETH, sabato ha registrato un calo inferiore all'1% e al momento della stesura di questo articolo rimane a circa 713 miliardi di dollari.