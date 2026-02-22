Fondatore Uniswap critica annunci ingannevoli dopo vittima ha perso tutto

Hayden Adams, fondatore dell'exchange decentralizzato Uniswap, ha messo in guardia gli utenti da annunci fraudolenti che si spacciano per la piattaforma, sottolineando un caso in cui una vittima avrebbe perso tutto.

Questo avviene dopo che gennaio ha registrato il più alto importo di denaro rubato in truffe crypto negli ultimi 11 mesi.

“Gli annunci truffaldini continuano a tornare nonostante anni di segnalazioni”, ha detto Adams in un post su X venerdì. “C'erano app Uniswap truffaldine mentre aspettavamo mesi per l'approvazione dell'App Store”, ha detto.

I truffatori acquistano sempre più spesso annunci sui motori di ricerca più popolari puntando su parole chiave come “Uniswap”, così quando gli utenti di criptovalute lo cercano, il primo risultato sembra ufficiale.

Gli utenti ignari possono quindi collegare i loro portafogli e approvare una transazione, consentendo ai truffatori di prosciugare tutti i loro fondi.

Conseguenza di “lunga serie di decisioni sbagliate”

Un utente di X chiamato “Ika” ha dichiarato in un articolo di X intitolato “Ho perso tutto, e adesso?” che il suo portafoglio di criptovalute, del valore di circa 500.000 dollari, è stato svuotato nonostante la sua estrema cautela. “Sono stato disciplinato per due anni. Per metà alla ricerca di un lavoro nel web3, per metà sperando di guadagnare abbastanza velocemente da non averne bisogno”, ha detto.

“Credo che essere derubato non sia sfortuna. È la conseguenza finale di una lunga serie di decisioni sbagliate”, ha affermato Ika.

Il lungo post su X è stato pubblicato poco dopo che lui aveva postato uno screenshot di un risultato di ricerca Google con un link Uniswap non autentico.

Non è la prima volta che Uniswap si trova ad affrontare questo problema. Nell'ottobre 2024, Cointelegraph ha riferito che alcuni truffatori hanno sfruttato la mancanza di autorità del dominio del sito web e hanno creato una versione del sito identica a quella reale, tranne per il fatto che presentava un pulsante “connetti” al posto di “inizia” e un pulsante ‘ponte’ al posto di “leggi la documentazione”.

Più recentemente, il valore delle criptovalute rubate tramite exploit e truffe ha raggiunto i 370,3 milioni di dollari il mese scorso, la cifra mensile più alta in 11 mesi e un aumento di quasi quattro volte rispetto a gennaio 2025.

La società di sicurezza crypto CertiK ha affermato che dei 40 incidenti di exploit e truffe avvenuti nel mese di gennaio, la maggior parte del valore totale rubato proveniva da una vittima che ha perso circa 284 milioni di dollari a causa di una truffa di ingegneria sociale.