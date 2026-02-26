Agenti federali statunitensi in North Carolina hanno sequestrato oltre 61 milioni di dollari in USDt (USDT) collegati a una truffa crypto su larga scala nota come “pig butchering”, che prendeva di mira le vittime attraverso false relazioni online e piattaforme di trading fraudolente.

Secondo quanto comunicato martedì dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale del North Carolina, con sede a Raleigh, i truffatori si fingevano partner sentimentali e sostenevano di possedere competenze specialistiche nel trading.

Successivamente indirizzavano le vittime verso siti crypto apparentemente legittimi ma in realtà falsi, che mostravano portafogli d’investimento fittizi con rendimenti insolitamente elevati, inducendole a investire somme maggiori. In seguito, i truffatori bloccavano i prelievi e richiedevano ulteriori commissioni quando le vittime tentavano di recuperare i propri fondi.

Gli investigatori della Homeland Security Investigations hanno tracciato i fondi delle vittime attraverso diversi wallet utilizzati per riciclare i proventi illeciti, prima di identificare vari indirizzi che detenevano ancora importi significativi, successivamente sequestrati e sottoposti a procedura di confisca.

EDNC annuncia il sequestro di 61 milioni di dollari in Tether. Fonte: EDNC

I procuratori hanno sottolineato che Tether ha collaborato alle indagini: “Il Dipartimento di Giustizia e l'HSI riconoscono a Tether il merito di aver fornito assistenza nel trasferimento di tali asset”, si legge nel comunicato, nell'ultimo esempio di collaborazione tra gli emittenti di stablecoin e le autorità per congelare e recuperare i fondi che circolano attraverso token ancorati al dollaro USA come USDt di Tether.

Aumento delle truffe legate alle criptovalute

Questo ultimo caso si inserisce in un contesto di crescita esplosiva delle frodi nel settore crypto, inclusi gli schemi di “pig butchering” che combinano truffe sentimentali e false opportunità di trading.

Secondo il report Crypto Scams 2026 di Chainalysis, nel 2025 le perdite legate alle truffe crypto hanno raggiunto i 17 miliardi di dollari. Le truffe basate su impersonificazione tramite intelligenza artificiale (AI) e tecniche di ingegneria sociale sono aumentate del 1.400% su base annua, diventando molto più redditizie rispetto ai tradizionali schemi di phishing o giveaway.

In un episodio avvenuto nel dicembre 2025, un investitore Bitcoin ha dichiarato di aver perso i propri risparmi pensionistici dopo essere stato manipolato da un “trader” online che utilizzava immagini generate dall’AI e un’identità fittizia per costruire un rapporto di fiducia, prima di convincerlo a trasferire i propri Bitcoin su una piattaforma di investimento fraudolenta.

I pubblici ministeri statunitensi hanno iniziato a ottenere condanne significative nei confronti dei responsabili di queste reti.

A febbraio, una figura chiave in un’operazione di riciclaggio crypto legata al “pig butchering”, che ha coinvolto oltre 70 milioni di dollari, è stata condannata a 20 anni di reclusione federale, a dimostrazione della crescente severità con cui i tribunali stanno trattando questa tipologia di reato.