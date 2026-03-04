Il colosso globale dei pagamenti Visa sta ampliando la propria partnership sulle carte in stablecoin con Bridge, società controllata da Stripe, estendendo il lancio globale delle carte Visa collegate a stablecoin e avviando test sul regolamento onchain.

Visa e Bridge stanno espandendo il programma congiunto in 18 Paesi, con l’obiettivo di superare quota 100 mercati tra Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente entro la fine dell’anno, secondo un annuncio diffuso martedì.

L’espansione segue il lancio iniziale del programma nell’aprile 2025, che aveva interessato in una prima fase i mercati dell’America Latina, tra cui Argentina, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Cile.

Oltre all’estensione geografica, le società stanno testando il regolamento in stablecoin attraverso il programma pilota di Visa, consentendo a emittenti e acquirenti di regolare le transazioni utilizzando stablecoin anziché valuta fiat.

La mossa evidenzia l’intensificarsi della competizione sulle stablecoin nel settore dei pagamenti, con Mastercard che ha recentemente abilitato la spesa con carte collegate a stablecoin negli Stati Uniti tramite il wallet crypto self-custodial MetaMask.

Supporto on-chain abilitato grazie alla partnership di Bridge con Lead Bank

Quando il programma della carta è stato lanciato nel 2025, le transazioni venivano elaborate da Bridge, che deduceva i fondi dal saldo in stablecoin del cliente e li convertiva in valuta fiat, consentendo ai commercianti di ricevere il pagamento in valuta locale come qualsiasi altra transazione con carta.

Grazie alla nuova collaborazione, resa possibile dalla banca commerciale indipendente Lead Bank, il regolamento avverrà ora direttamente in stablecoin.

A metà febbraio Bridge ha ricevuto l'approvazione condizionata da un'autorità di regolamentazione statunitense per diventare una banca fiduciaria nazionale. Fonte: Bridge

“Ora, grazie alla partnership tra Bridge e Lead Bank, queste transazioni con carta possono essere regolate on-chain con Visa”, si legge nell'annuncio.

“Visa si impegna a soddisfare le esigenze delle aziende nei luoghi in cui operano, e sempre più spesso questo avviene on-chain”, ha affermato Cuy Sheffield, responsabile del settore crypto di Visa. “L'espansione della nostra collaborazione con Bridge ci offre un ulteriore strumento per portare la velocità, la trasparenza e la programmabilità delle stablecoin direttamente nel processo di regolamento”, ha aggiunto.

Inoltre, Visa sta valutando il potenziale supporto per gli asset emessi da Bridge, ovvero le stablecoin create e gestite utilizzando la piattaforma infrastrutturale di Bridge. A differenza delle principali stablecoin come USDt (USDT) di Tether o USDC (USDC) di Circle, le stablecoin emesse da Bridge sono create programmaticamente dalle aziende piuttosto che da un emittente terzo.

“Questa espansione della nostra collaborazione con Visa consentirà alle aziende che lanciano le proprie stablecoin personalizzate di utilizzarle senza interruzioni all’interno dei loro programmi di carte”, ha affermato Zach Abrams, cofondatore e CEO di Bridge.



