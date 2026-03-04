Buterin: AI vibe coding potrebbe anticipare roadmap di Ethereum

Il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin afferma che un esperimento che ha utilizzato l'intelligenza artificiale per prototipare la roadmap della blockchain fino al 2030 in poche settimane potrebbe fornire insegnamenti utili agli sviluppatori.

“Si tratta di un esperimento davvero impressionante. Codificare l'intera roadmap fino al 2030 in poche settimane”, ha scritto Buterin su X sabato, dopo che uno sviluppatore aveva fatto una scommessa con Buterin a febbraio, sostenendo che una persona avrebbe potuto utilizzare l'IA per codificare un'implementazione di riferimento della roadmap della blockchain.

Buterin ha aggiunto che l'IA sta “accelerando enormemente la codifica” e che le persone “dovrebbero essere aperte alla possibilità che la roadmap di Ethereum venga completata molto più rapidamente di quanto ci si aspetti, con uno standard di sicurezza molto più elevato di quanto ci si aspetti”.

Il vibe coding è il processo attraverso il quale l'IA crea il codice per un'applicazione, consentendo agli sviluppatori di creare rapidamente il software. Questa pratica è diventata più popolare grazie al miglioramento dei modelli di IA nella codifica; tuttavia, alcuni avvertono che il codice generato dall'IA può essere insicuro.

Stack architetturale ETH2030. Fonte: YQ

Buterin: Codice IA avrebbe “bug critici”

Buterin ha affermato che l'uso dell'IA presenta “enormi riserve”, poiché la velocità con cui è stato scritto il codice implica che “quasi certamente contiene molti bug critici e, probabilmente in alcuni casi, versioni ‘stub’ di qualcosa che l'IA non ha nemmeno provato a realizzare nella versione completa”.

“Ma sei mesi fa anche questo era ben al di là del regno delle possibilità, e ciò che conta è dove sta andando la tendenza”, ha aggiunto.

Buterin ha avvertito che, invece di concentrarsi sulla velocità, bisognerebbe porre maggiore enfasi sulla sicurezza.

“Il modo corretto di utilizzarlo è quello di sfruttare metà dei vantaggi offerti dall'IA in termini di velocità e metà dei vantaggi in termini di sicurezza: generare più casi di test, verificare formalmente tutto, realizzare più implementazioni multiple delle cose”.

Ha affermato di essere personalmente entusiasta della possibilità che il codice privo di bug, “a lungo considerato un'illusione idealistica”, diventi finalmente prima possibile e “poi un'aspettativa fondamentale”.

Buterin ha commentato attivamente la roadmap recentemente pubblicata dalla Ethereum Foundation, “Strawmap”, che delinea tutti gli aggiornamenti previsti per i prossimi quattro anni.

In precedenza aveva proposto dei piani per rendere Ethereum resistente alla tecnologia quantistica e domenica ha affermato che l'astrazione degli account, o account intelligenti, “avverrà entro un anno”.