World Liberty Financial (WLFI), l'impresa nel settore crypto sostenuta dalla famiglia Trump, ha proposto nuove misure per aumentare la partecipazione alla governance attraverso un sistema di staking e incentivare l'uso della sua stablecoin USD1.

Nell'ultima proposta presentata mercoledì, il team ha suggerito che i voti di governance dovrebbero richiedere agli holder di mettere in stake i propri token per almeno 180 giorni, al fine di garantire che “il potere di voto sia detenuto dai partecipanti con un allineamento di lungo termine al protocollo”, anziché da “holder di breve termine o speculatori”.

Gli staker guadagnerebbero un tasso percentuale annuo del 2% a condizione che partecipino ad almeno due votazioni di governance durante il periodo di lock-up. Il potere di governance sarebbe basato sull'importo messo in stake e sul tempo rimanente nel lock-up. Gli utenti con token bloccati possono continuare a votare come al solito.

Sul tavolo anche incentivi per l'utilizzo di USD1

WLFI sta cercando di aumentare l’adozione di USD1 sin dal suo lancio, attraverso programmi di ricompensa e partnership con piattaforme istituzionali e altri protocolli.

Nell’ambito del sistema di staking, il team di WLFI ha dichiarato che gli utenti che mettono in staking i propri token potranno beneficiare anche di “vantaggi aggiuntivi per l’utilizzo di USD1”, con i depositi in USD1 effettuati sulla piattaforma di trading e lending WLFI Markets che attireranno “incentivi” non specificati da parte del protocollo DeFi Dolomite.

Allo stesso tempo, i “Nodes”, ovvero gli holder con almeno 10 milioni di token WLFI, avranno accesso a fornitori in grado di offrire la conversione di altre stablecoin come USDC (USDC) e USDt (USDT) in USD1 con un tasso di cambio 1:1, oltre alla possibilità di effettuare un off-ramp diretto verso valuta fiat.

Anche i “Super Nodes”, ossia i possessori di oltre 50 milioni di token WLFI, avranno accesso a questa funzionalità.

World Liberty Financial offre incentivi agli holder del token affinché partecipino alle decisioni di governance. Fonte: World Liberty Financial

Affinché la votazione sia valida, il team WLFI ha fissato la soglia minima di partecipazione a un miliardo di token, con la maggioranza dei voti a favore necessaria per l'approvazione. CoinGecko riporta oltre 27 miliardi di token WLFI in circolazione.

Se approvata, l'implementazione avverrà in tre fasi: si inizierà con i premi di staking e gli incentivi di deposito in USD1, seguiti dalla funzione di conversione 1:1 e, infine, dall'accesso alla partnership e da un quadro di condivisione dei ricavi per i “Super Nodes”.

Il mercato delle stablecoin è dominato da USDC e USDT

La capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin supera i 309 miliardi di dollari, secondo i dati forniti giovedì dall'aggregatore DeFi DefiLlama. USDT detiene il market cap più elevato con oltre 183 miliardi di dollari e una quota di mercato del 59%.

USDC di Circle è la seconda stablecoin per capitalizzazione di mercato, con 75 miliardi di dollari. USD1 di WLFI è la quinta stablecoin per dimensioni, con un market cap di 4,7 miliardi di dollari.