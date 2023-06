Il crypto exchange Binance ha annunciato il lancio di nuovi prodotti di cloud mining in abbonamento dedicati al Bitcoin (BTC).

A partire dal 15 Giugno, gli utenti interessati al mining di Bitcoin, ma privi di attrezzatura, potranno abbonarsi ai servizi di cloud mining di Binance e acquistare hashrate. L'hashrate è la potenza di calcolo necessaria per confermare e legittimare le transazioni Bitcoin sulla blockchain.

Attualmente Binance vende 1 Terahash al secondo (Th/s) a 10,7280 $, suddivisi tra hashrate e costi di elettricità, rispettivamente a 1,17 $ e 9,558 $. Una quantità maggiore di hashrate aumenta la probabilità di un reddito più elevato, in termini di Bitcoin guadagnati attraverso il mining.

Binance offre un servizio di cloud mining per Bitcoin. Fonte: Binance

Il servizio di mining BTC in abbonamento su Binance sarà attivo per 180 giorni, ovvero circa sei mesi. Per ogni TH/s acquistato, gli utenti potranno guadagnare 0,0004338 BTC durante il periodo.

Poiché il prodotto è stato lanciato sul sito web globale di Binance, il servizio non è disponibile per gli investitori in criptovalute residenti negli Stati Uniti. In una precedente dichiarazione rilasciata a Cointelegraph in merito alla recente stretta della Securities and Exchange Commission statunitense, Binance ha chiarito che "Binance.com è un'entità separata e i nostri utenti non saranno impattati dai problemi di Binance.US".

Per contrastare le accuse della SEC, Binance.US ha assunto come parte del suo team legale George Canellos, ex co-direttore esecutivo della SEC.

In risposta ai presunti sviluppi, "Binance si sta chiaramente preparando per un'azione penale e sta continuando ad assumere i migliori avvocati difensori del mondo", ha dichiarato su Twitter John Reed Stark, ex chief internet enforcement della SEC.

Le indagini sono iniziate quando la SEC ha affermato che la filiale statunitense di Binance operava come exchange, broker e clearing agency non registrata. Il 9 Giugno, a seguito delle azioni della SEC, Binance.US ha annunciato la sospensione dei depositi in dollari e la potenziale interruzione dei prelievi fiat a partire dal 13 Giugno.