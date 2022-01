Sia la finanza decentralizzata (DeFi) che i token non fungibili (NFT) hanno continuato a guadagnare popolarità nell'ultimo anno, determinando l'ascesa di un nuovo genere di videogioco. Ma dato che continuano a nascere sempre nuovi progetti, gli utenti interessati devono ora dotarsi delle conoscenze necessarie per distinguere fra iniziative con un grande potenziale ed altre che potrebbero invece svanire poco dopo il lancio.

La prima considerazione che i giocatori dovrebbero tenere a mente è l'interoperabilità, ovvero la capacità di un sistema informatico di interagire con un altro. In altre parole, la capacità di una blockchain di interagire con altre blockchain.

I giochi su blockchain hanno già dimostrato un certo livello di interoperabilità, consentendo ai giocatori di vendere oggetti digitali sul libero mercato. Tuttavia, i titoli più recenti hanno compiuto un ulteriore passo in tal senso, aprendo le porte a giochi che si estendono su più piattaforme e aumentando il numero di esperienze disponibili per i giocatori. Gli utenti più assidui sono alla costante ricerca di modi per divertirsi, ed espandere il reame di ciò che è possibile fare è il modo migliore per ottenere tale risultato.

Oltre all'interoperabilità, i giochi NFT con il maggior potenziale si basano spesso su uno sviluppo community-driven. I giochi con una community già attiva dimostrano liquidità e la capacità di offrire un gameplay che continua a soddisfare e superare le aspettative dei giocatori.

A tal proposito, Blockchain Cuties Universe è emerso come un nuovo gioco basato su token digitali da collezione, che risolve sia il problema dell'interoperabilità che del supporto attivo della community. Si tratta di un gioco ricco di avventure, durante le quali i giocatori possono interagire con cagnolini, cuccioli di orso e tante altre creature, sia realmente esistenti che di fantasia.

Oltre all'ottimo comparto grafico, Blockchain Cuties innova anche dal lato back-end: l'economia in-game assicura che gli utenti possano collezionare, allevare e far combattere queste creature digitali, scambiandole tramite smart contracts su Ethereum, Eos.io, Tron e Neo. Blockchain Cuties è considerato uno dei primi giochi sul mercato a offrire agli utenti la possibilità di giocare su più blockchain, con un gran numero di contenuti e con un'esperienza utente sempre ottimale.

Il gioco, pioniere del gaming su blockchain sin dalla sua creazione nel 2018, sta sviluppando meccaniche di gioco governate dalla DAO, tra cui yield farming e NFT upgradability farming. Ciò aggiunge maggiore valore a Blockchain Cuties Universe e supporta ulteriormente la valuta in gioco.

Nuovi Cuties in arrivo!

Per iniziare a giocare gli utenti devono prima acquistare il proprio Cutie. Queste creature digitali possono prendere vita in due modi: vengono generate dal loro creatore e rese disponibili tramite vendita o giveaways, oppure allevate unendo due Cuties senza alcun legame di parentela. Per poter allevare nuovi Cuties è necessario selezionare un padre e una madre, entrambi i quali esistenti sulla medesima blockchain.

Il risultato dell'allevamento sarà un genoma originale composto da 64 geni, che definiscono l'aspetto del Cutie e quali attributi possiede.

Per garantire ulteriormente il valore di ogni Cutie, il team ha recentemente aggiornato il modo in cui viene calcolato il breeding price: ora tiene conto delle implementazioni tecniche di ciascuna blockchain, nonché del valore in dollari della moneta nel momento in cui ciascuna chain è stata introdotta in Blockchain Cuties Universe. Sebbene questa modifica potrebbe leggermente aumentare il prezzo iniziale, il team ritiene sia necessaria per non svalutare i personaggi esistenti nel lungo termine.

Esplorare il regno dei sogni

Dimostrando il potenziale dell'interoperabilità, Blockchain Cuties ha annunciato la sesta blockchain per il suo ecosistema in crescita. Il team è approdato su HECO, una chain che offre velocità ed efficienza elevate ai suoi giocatori. Oltre a questo lancio vi sono anche diversi NFT esclusivi nella prevendita di HECO, offrendo agli utenti l'opportunità di esplorare il gioco su un nuovo network.

Grazie ai vantaggi offerti da HECO, il team ha anche legato il governance token del gioco, BCUG, su questa chain, aiutando a migliorare la velocità delle transazioni e a ridurre ulteriormente i costi.

Il team continua ad aggiornare il progetto, espandendo costantemente la sua community che vanta già 222.000 account unici. Sulla base dei suoi progressi compiuti finora, Blockchain Cuties Universe ritiene di possedere le basi perfette per diventare un leader e un innovatore nel mondo degli NFT e della DeFi.