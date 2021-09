Il progetto OVR, un layer virtuale basato su blockchain che si sovrappone alla mappa del mondo fisico, ha dato il via al concorso "The ARwards", aperto a tutti i creator che desiderano un'opportunità di ottenere una più ampia visibilità e magari vincere premi interessanti.

OVR.ai ha virtualizzato e suddiviso in 1.600 miliardi di esagoni (OVRLand), ognuno dei quali è un NFT, l'intero pianeta Terra. Su questi appezzamenti di terreno virtuale gli utenti possono aggiungere contenuti di vario genere, visualizzabili in realtà aumentata tramite l'apposita applicazione per Android e iOS.

La partecipazione a The ARwards è completamente gratuita: bisogna soltanto registrarsi alla piattaforma fornendo nome utente, password, e-mail e nazionalità. Il nuovo contest, spiega il team del progetto, "offre ai creatori di contenuti l'occasione non solo di proiettare le loro esperienze 3D nel mondo, ma anche di incoraggiare la competitività tra i creatori per migliorare sempre di più le esperienze di augmented reality."

Gli utenti saranno tenuti a creare un modello 3D su uno spazio OVRLand, e successivamente inviarlo al team di OVR per l’approvazione. Una volta autorizzata, l'opera sarà mostrata nella lista dei candidati al concorso e potrà ricevere voti dagli altri utenti della piattaforma. I modelli 3D saranno valutati sulla base di tre criteri: creatività, design e pertinenza al tema. I vincitori del concorso otterranno premi in token OVR, il cui valore è al momento di circa 0,69$.