ProBit Global celebra il suo quarto anniversario: la piattaforma rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di criptovalute alla ricerca di una vasta gamma di asset da scambiare, in un'industria che nel 2021 ha raggiunto un market cap di 3.000 miliardi di dollari.

L'exchange, disponibile in 46 lingue e con un'interfaccia di semplice utilizzo, ha introdotto in occasione della Coppa del Mondo un evento a punti, che offre ai suoi utenti la possibilità di condividere un montepremi di ben 10.000 USDT. Fino al 18 dicembre, 50 utenti di ProBit Global potranno ottenere grandi ricompense: il primo classificato si aggiudicherà un premio dal valore di oltre 500 USD!

Reinventare l'esperienza crypto

Lanciata nel novembre del 2018, ProBit Global ha compiuto enormi progressi negli ultimi quattro anni, divenendo nota nel settore per aver messo in mostra nuovi progetti blockchain innovativi e i loro asset. La piattaforma continua a contribuire all'adozione delle criptovalute a livello globale, aprendo le porte dei suoi servizi e prodotti agli appassionati – sia utenti singoli che progetti – di tutto il mondo.

Grazie ad una crescita stabile, attribuita ai costanti sforzi di globalizzazione dell'exchange e al lancio di nuovi prodotti e funzioni per gli utenti, ProBit Global ha raggiunto la 26° posizione sul noto sito web CoinMarketCap.

Il processo di miglioramento della piattaforma ha permesso all'exchange di raggiungere traguardi significativi. Questi includono il lancio di nuovi prodotti, come la nuova funzione click-and-buy crypto con carta di credito, che consente agli utenti di convertire in maniera semplice la quantità desiderata di fiat in un determinato asset crypto, senza dover piazzare un ordine d'acquisto sui mercati secondari. Chi non possiede carte di credito può comunque comprare criptovalute tramite bonifici bancari. La piattaforma supporta una vasta gamma di valute fiat, fra cui anche EUR, USD e GBP.

Fedele alla sua missione di accelerare l'adozione delle criptovalute, ProBit Global ha implementato Learn & Earn. Tramite questa funzione, gli utenti possono visualizzare video e rispondere a quiz relativi a vari progetti crypto e blockchain: in tal modo migliorano la loro conoscenza delle criptovalute, e ottengono allo stesso tempo incentivi sotto forma di asset digitali gratuiti.

ProBit Global offre anche ProBit Exclusive, che consente agli utenti di possedere i propri crypto-asset preferiti a metà del prezzo di mercato. Durante la bull run del 2021, gli utilizzatori hanno generato enormi guadagni (oltre 25x!) dopo appena due mesi dall'adesione alla campagna.

L'app di ProBit Global è disponibile sia su Android che iOS: ciò permette alle persone di tutto il mondo di rimanere al corrente degli ultimi eventi e delle nuove funzionalità in fase di lancio.

ProBit Global, la migliore piattaforma per le altcoin

Tutto ciò rende ProBit Global un'ottima piattaforma per il trading di ogni tipologia di asset: Bitcoin, Ethereum e le varie altcoin.

La blockchain è un'innovazione potenzialmente rivoluzionaria, un network decentralizzato capace di registrare e verificare un gran numero di transazioni: vengono costantemente ideati nuovi utilizzi per questa incredibile tecnologia. ProBit Global è orgogliosa della capacità della sua piattaforma di accogliere e coltivare nuovi progetti blockchain, per un ecosistema crypto sempre più ampio e globale.

L'exchange supporta la creazione di applicazioni che offrono una grande utilità agli utenti – apportando quindi valore ai rispettivi token – attraverso le sue Initial Exchange Offering (IEO). Negli ultimi quattro anni diversi progetti hanno potuto creare e presentare le loro idee al grande pubblico tramite queste IEO, e molte altre iniziative trarranno vantaggio di questa funzione in futuro.

ProBit Global rimane forte

Questo è un periodo difficile per il settore delle criptovalute, dato il recente collasso di FTX; ma ProBit Global sta celebrando la sua solidità, continuando ad offrire una piattaforma di trading longeva e sicura.

Il suo quarto anniversario è un chiaro segnale della risolutezza della piattaforma, che mai ha messo a repentaglio i fondi degli utenti svolgendo attività rischiose nel tentativo di crescere più velocemente.

Informazioni su Probit Global

Fai trading di Bitcoin, Ethereum e oltre 800 altcoin in oltre 1000 mercati con ProBit Global!

Oltre 2.000.000 di crypto-appassionati in tutto il mondo si affidano al marchio ProBit Global per le loro attività nel mondo degli asset digitali. La piattaforma offre un'interfaccia di trading personalizzabile, bot di trading automatizzati per principianti e professionisti, fiat on-ramp in 45 valute, e un sito web disponibile in 46 lingue.

Unisciti ai nostri programmi e ottieni enormi vantaggi!

Buy Crypto: compra criptovalute facilmente, con carta di credito e bonifici bancari; ProBit Exclusive: iscriviti per ottenere uno sconto del 50% sui primi 200 token; Trading Fee Discount: paga le commissioni di trading con il token PROB, per fee di appena lo 0,03%; Referral Program: invita i tuoi amici e guadagna il 10-30% delle loro trading fee, grazie al servizio di referral di ProBit Global; Learn & Earn: criptovalute gratuite guardando video e rispondendo a quiz.

ProBit Global: www.probit.com

ProBit Telegram: https://t.me/ProBitGlobalOfficial