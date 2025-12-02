Sabato scorso, il team alle spalle dell'exchange decentralizzato (DEX) Hyperliquid ha annunciato lo sblocco di 1,75 milioni di token HYPE per i suoi sviluppatori e principali collaboratori, per un valore di oltre 60,4 milioni di dollari al momento della stesura.

Lo sblocco dei token di sabato era stato annunciato in precedenza e rientra nel programma di vesting di HYPE, secondo quanto riferito dallo sviluppatore pseudonimo di Hyperliquid iliensinc, che ha celebrato il primo anniversario dello storico airdrop e dell'evento di generazione dei token di Hyperliquid. Iliensinc ha dichiarato:

“Per dare un'idea, circa 270 milioni di token sono stati completamente sbloccati il 29 novembre 2024, nel più grande airdrop della storia, con un valore di mercato attuale pari a circa 9,5 miliardi di dollari. Non sono previsti sblocchi per gli investitori, poiché Hyperliquid non ha mai raccolto capitali esterni”.

Lo sblocco ha suscitato timori circa una potenziale pressione di vendita che potrebbe influire sul prezzo di mercato di HYPE, che sabato ha corretto di circa il 4,6%.

L'airdrop e l'evento di generazione di token di Hyperliquid sono stati considerati un debutto storico nel settore crypto in grado di cambiare il lancio dei prodotti, promuovendo un modello incentrato sulla community e premiando i primi utenti, gli sviluppatori e gli utenti, anziché i venture capitalist.

Sblocco di token Hyperliquid già scontato

“Anche se il team promette solennemente di non vendere, non c'è nulla che li obblighi a farlo”, sostiene Arthur Hayes, fondatore dell'exchange crypto BitMEX e analista di mercato.

I detentori di token HYPE devono aspettarsi una possibile pressione di vendita giornaliera, già scontata dal mercato e riflessa nel calo di HYPE registrato da settembre, prosegue Hayes.

Rispetto al massimo storico di circa 59,40$ raggiunto a settembre, il prezzo di HYPE è sceso di circa il 42% e viene scambiato ben al di sotto della media mobile a 200 giorni, un livello di supporto critico.

L'andamento del prezzo di HYPE evidenzia un trend rialzista costante, culminato con un massimo storico raggiunto a settembre, seguito da un calo. Fonte: TradingView

HYPE ha iniziato a correggere il 19 settembre, prima dello storico crollo del mercato di ottobre che ha spazzato via fino al 95% del valore di alcune altcoin.

Il token ha perso circa il 54% in un solo giorno durante il crollo del mercato del 10 ottobre, risalendo al livello di 40$ entro due giorni dal crollo.

Gli analisti e i dirigenti del settore hanno elogiato Hyperliquid per la sua capacità di generare entrate e per la capacità della piattaforma di gestire 330 miliardi di dollari di volume di scambi mensili con un piccolo team di sviluppo.