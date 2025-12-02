Sabato scorso, il team alle spalle dell'exchange decentralizzato (DEX) Hyperliquid ha annunciato lo sblocco di 1,75 milioni di token HYPE per i suoi sviluppatori e principali collaboratori, per un valore di oltre 60,4 milioni di dollari al momento della stesura.

Lo sblocco dei token di sabato era stato annunciato in precedenza e rientra nel programma di vesting di HYPE, secondo quanto riferito dallo sviluppatore pseudonimo di Hyperliquid iliensinc, che ha celebrato il primo anniversario dello storico airdrop e dell'evento di generazione dei token di Hyperliquid. Iliensinc ha dichiarato:

“Per dare un'idea, circa 270 milioni di token sono stati completamente sbloccati il 29 novembre 2024, nel più grande airdrop della storia, con un valore di mercato attuale pari a circa 9,5 miliardi di dollari. Non sono previsti sblocchi per gli investitori, poiché Hyperliquid non ha mai raccolto capitali esterni”.
Fonte: iliensinc

Lo sblocco ha suscitato timori circa una potenziale pressione di vendita che potrebbe influire sul prezzo di mercato di HYPE, che sabato ha corretto di circa il 4,6%.

L'airdrop e l'evento di generazione di token di Hyperliquid sono stati considerati un debutto storico nel settore crypto in grado di cambiare il lancio dei prodotti, promuovendo un modello incentrato sulla community e premiando i primi utenti, gli sviluppatori e gli utenti, anziché i venture capitalist.  

Sblocco di token Hyperliquid già scontato

“Anche se il team promette solennemente di non vendere, non c'è nulla che li obblighi a farlo”, sostiene Arthur Hayes, fondatore dell'exchange crypto BitMEX e analista di mercato.

I detentori di token HYPE devono aspettarsi una possibile pressione di vendita giornaliera, già scontata dal mercato e riflessa nel calo di HYPE registrato da settembre, prosegue Hayes.

Rispetto al massimo storico di circa 59,40$ raggiunto a settembre, il prezzo di HYPE è sceso di circa il 42% e viene scambiato ben al di sotto della media mobile a 200 giorni, un livello di supporto critico.

L'andamento del prezzo di HYPE evidenzia un trend rialzista costante, culminato con un massimo storico raggiunto a settembre, seguito da un calo. Fonte: TradingView

HYPE ha iniziato a correggere il 19 settembre, prima dello storico crollo del mercato di ottobre che ha spazzato via fino al 95% del valore di alcune altcoin.

Il token ha perso circa il 54% in un solo giorno durante il crollo del mercato del 10 ottobre, risalendo al livello di 40$ entro due giorni dal crollo.

Gli analisti e i dirigenti del settore hanno elogiato Hyperliquid per la sua capacità di generare entrate e per la capacità della piattaforma di gestire 330 miliardi di dollari di volume di scambi mensili con un piccolo team di sviluppo.