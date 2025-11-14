Il gestore patrimoniale 21Shares ha lanciato due fondi negoziati in borsa (ETF) su indici crypto regolamentati ai sensi dell'Investment Company Act del 1940, struttura che potrebbe rafforzare la fiducia degli investitori sottoponendo i prodotti alle stesse norme di trasparenza e governance applicabili ai fondi di investimento tradizionali statunitensi.

Giovedì sono stati annunciati i nuovi prodotti: il 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP) e il 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC). Ciascuno di essi offre un'ampia esposizione agli asset digitali, replicando gli indici crypto FTSE Russell e detenendo un paniere dei principali asset crypto per capitalizzazione di mercato, anziché investire in un singolo token.

Federico Brokate, responsabile globale dello sviluppo commerciale di 21Shares, ricorda come i fondi indicizzati abbiano consentito agli investitori di ottenere un'esposizione diversificata agli asset tradizionali, in particolare alle azioni. “Lo stesso principio si applica agli investimenti in criptovalute”, afferma.

21Shares ha svolto un'intensa attività nel mercato dei prodotti negoziati in borsa legati alle criptovalute ed è stata recentemente acquisita da FalconX per un importo non divulgato. La società continuerà a operare in modo indipendente sotto l'egida di FalconX.

Ruolo dell'Investment Act del 1940

L'Investment Company Act del 1940 rappresenta il quadro normativo di riferimento per i fondi comuni di investimento statunitensi e la maggior parte degli ETF convenzionali, imponendo requisiti in materia di custodia e tutela degli investitori.

Ciò contrasta con il Securities Act del 1933, utilizzato per le strutture di trust concedenti che detengono commodity fisiche, il modello che le autorità di regolamentazione hanno applicato principalmente ai prodotti crypto spot statunitensi fino ad oggi.

Come riportato da Cointelegraph, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha già approvato un ETP crypto ai sensi della legge del '33: il Rex-Osprey Doge ETF, lanciato a settembre.

Finora, la SEC ha approvato principalmente prodotti spot Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) ai sensi della legge del '33, piuttosto che ETF di società di investimento completamente regolamentati ai sensi della legge del '40.

La domanda di ETF crypto è stata elevata sin dal debutto dei fondi spot Bitcoin ad inizio 2024. BlackRock ha condotto il gruppo: il suo IBIT Bitcoin ETF ha accumulato circa 70 miliardi di dollari in asset in gestione nel suo primo anno e mezzo sul mercato.



