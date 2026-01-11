La società di venture capital specializzata in tecnologia Andreessen “a16z” Horowitz ha dichiarato di aver raccolto oltre 15 miliardi di dollari da investire in aziende e tecnologie che ritiene fondamentali per garantire il futuro dell'America e vincere il prossimo secolo, e le criptovalute rimangono una parte fondamentale di questa missione.

In un post pubblicato venerdì su X, il cofondatore di a16z Ben Horowitz ha riconosciuto che la Cina e altri concorrenti hanno raggiunto gli Stati Uniti negli ultimi decenni e che l'America deve continuare a innovare per preservare il proprio dominio tecnologico, economico e militare:

“In qualità di leader americano nel settore del venture capital, il destino delle nuove tecnologie negli Stati Uniti ricade in parte sulle nostre spalle. La nostra missione è garantire che l'America vinca la sfida tecnologica dei prossimi 100 anni. Questo inizia con la conquista delle architetture chiave del futuro: intelligenza artificiale e crypto”.

Horowitz ha affermato che l'allineamento tra il governo statunitense e il settore privato è fondamentale per difendere gli interessi americani, avvertendo che un fallimento potrebbe costare al Paese il suo dominio:

“Se l'America non riuscirà a vincere sul piano tecnologico, perderà sul piano economico, militare, geopolitico e culturale. E anche il mondo intero ne risentirà.”

“Abbiamo già assistito agli inizi di questo fenomeno sia nell'intelligenza artificiale che nelle criptovalute”, afferma Horowitz, avvertendo che è necessario agire rapidamente per invertire la tendenza prima che sia troppo tardi.

Fondo Crypto di A16z è stato escluso, ma investimenti ancora possibili

I fondi saranno distribuiti su diversi settori verticali, tra cui Crescita (6,75 miliardi di dollari), App e Infrastrutture (1,7 miliardi ciascuno), fondo American Dynamism (1,18 miliardi) e Bio e Sanità (700 milioni).

Altri 3 miliardi di dollari saranno utilizzati per altre strategie di venture capital.

Sebbene il fondo a16z Crypto non abbia ricevuto fondi in questo round, molte delle società di criptovalute in cui ha investito fanno parte del suo fondo Crescita, che copre diversi settori.

Babylon ottiene 15 milioni di dollari da a16z

In un investimento distinto, mercoledì a16z ha stanziato 15 milioni di dollari nel protocollo di staking e lending Bitcoin Babylon, nel tentativo di sostenere lo sviluppo dell'ecosistema finanziario decentralizzato Bitcoin e rendere la criptovaluta un asset più produttivo.