Il fondatore e CEO di Aave, Stani Kulechov, ha delineato una visione strategica più ampia per il protocollo a seguito di una controversa votazione di governance che ha respinto la proposta di trasferire il controllo degli asset del brand Aave e della proprietà intellettuale alla sua organizzazione autonoma decentralizzata (DAO).

Il voto fallimentare ha suscitato un rinnovato dibattito all'interno della community di Aave sulla direzione a lungo termine del protocollo e sulla struttura di governance, una questione che Kulechov ha affrontato direttamente.

In un post pubblicato venerdì sul forum di governance di Aave, Kulechov ha sostenuto che il protocollo debba evolversi oltre la sua attività principale di prestiti finanziari decentralizzati (DeFi) per perseguire opportunità nel settore degli asset reali (RWA), dei prestiti istituzionali e dei prodotti finanziari rivolti ai consumatori.

Ha descritto la community come “a un bivio”, sottolineando che la traiettoria di crescita futura della DeFi rimane incerta senza una più ampia espansione del mercato.

È significativo che Kulechov abbia affermato che Aave Labs intende distribuire i ricavi non legati al protocollo ai possessori di token Aave (AAVE), iniziativa che potrebbe ampliare il modo in cui il token acquisisce valore al di là della partecipazione alla governance. Ha inoltre aggiunto che Aave Labs intende presentare una nuova proposta di governance per affrontare la questione della proprietà intellettuale e dei diritti relativi al marchio, a seguito della opposizione della community alla precedente iniziativa.

Il post di Kulechov sembra mirato a riorientare la community lontano dalle controversie di governance a breve termine e verso una strategia a lungo termine più coesa. In particolare ha messo in evidenza gli RWA, descrivendo il settore come un'opportunità potenziale da 500.000 miliardi di dollari sulla base del valore stimato delle attività finanziarie globali.

Aave rappresenta uno dei più grandi protocolli DeFi, con un valore totale bloccato che ha superato i 45 miliardi di dollari a ottobre, secondo i dati del settore.

Controversia al centro della governance di Aave

Come riportato da Cointelegraph, la recente controversia sulla governance di Aave verte su chi debba controllare e beneficiare delle commissioni generate dagli swap di criptovalute all'interno dell'ecosistema.

Alcuni di questi swap vengono instradati attraverso CoW Swap, un servizio di trading decentralizzato che consente agli utenti di scambiare token direttamente da Aave. Il disaccordo è sorto sul fatto che i ricavi legati a tali swap debbano appartenere all'Aave DAO, che rappresenta i detentori di token, o rimanere sotto il controllo degli sviluppatori di Aave Labs.

I risultati del voto di governance di Aave di lunedì. Fonte: Cointelegraph

Alcuni membri della community di Aave hanno anche sottolineato il recente acquisto da parte di Kulechov di token AAVE per un valore di circa 15 milioni di dollari come un tentativo di influenzare il voto di governance, un'affermazione che egli ha fortemente negato, sostenendo che l'acquisto rifletteva la sua “convinzione” personale nel protocollo piuttosto che un tentativo di influenzare il risultato.