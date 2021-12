Nel weekend di debutto, il primo NFT del progetto "Into the Metaverse" di Adidas Originals ha generato 11.391 Ether (ETH), per un valore di oltre 43 milioni di dollari, su OpeanSea. In base al volume di scambio, questa collezione ha guadagnato il secondo posto su OpeanSea dopo la collezione Clone X e Takashi Murakami di RTFKT.

In collaborazione con Bored Ape Yacht Club, PUNKS Comic e gmoney, Adidas Originals ha co-creato un asset digitale mettendo in vendita 30.000 copie dello stesso articolo il 17 dicembre. Finora sono state vendute quasi 20.000 copie del Phase 1 NFT.

Correlato: Adidas Originals sta per lanciare la sua prima collezione NFT

Secondo l'azienda, l'Early Access mint ha reso 15,5 milioni di dollari. A causa di problemi tecnici con Mutant Ape Yacht Club impossibilitato a coniare, il primo mint è stato messo in pausa e fatto ripartire dopo diverse ore.

Questo NFT non è un oggetto da collezione, ma un token che fornisce al suo proprietario l'accesso esclusivo agli indossabili virtuali nel metaverso di gioco Sandbox, nonché la possibilità di riscattare i prodotti fisici corrispondenti nel 2022:

In the metaverse, challenging the impossible is the reality. On Friday we landed in the world of Web3 with one of the most widely-distributed NFT drops in history.



1/10