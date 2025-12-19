CEO di Tether: Bolla AI sarà principale rischio per BTC nel 2026

Paolo Ardoino, CEO di Tether, l'emittente della stablecoin più capitalizzata al mondo, ha espresso preoccupazione per il modo in cui una potenziale bolla AI potrebbe influenzare Bitcoin nel 2026.

Ardoino ha condiviso la sua visione su Bitcoin (BTC) e sul settore delle criptovalute in generale giovedì durante il podcast Bitcoin Capital, co-ospitato da Bitfinex Securities e Blockstream.

Il dirigente ha affermato di ritenere che Bitcoin sia “ancora troppo correlato” ai mercati dei capitali, e quindi potenzialmente influenzabile dalla bolla dell'IA, ovvero una bolla teorica del mercato azionario che si sta sviluppando nell'attuale boom delle tecnologie di intelligenza artificiale.

“Si tratta della cosiddetta bolla dell'IA, ovvero la preoccupazione che le aziende di IA stiano spendendo troppo denaro in infrastrutture e data center dedicati all'IA, cercando di generare miliardi di gigawatt di energia e installando GPU”, sostiene Ardoino.

Ardoino non prevede brusche correzioni per BTC come quella del 2022

In uno scenario potenziale in cui il sentiment sull'IA dovesse cambiare nel 2026, il conseguente tumulto dei mercati azionari statunitensi potrebbe influenzare il prezzo di Bitcoin, prevede il CEO di Tether.

A parte i rischi associati alla bolla dell'IA, Ardoino non vede altri rischi significativi per la performance di Bitcoin nel 2026, grazie alla crescente adozione da parte dei fondi pensione e dei governi.

Grafico storico di Bitcoin dal 2018. Fonte: CoinGecko

“Quindi immagino che correzioni drastiche dell'80%, come quelle che abbiamo visto nel 2022 o a inizio 2018, potrebbero non verificarsi più”, ipotizza Ardoino.

Ardoino ha inoltre espresso ottimismo riguardo alla tokenizzazione degli asset reali (RWA), affermando che i titoli e le commodity tokenizzate “avranno un successo enorme”.

“L'unico rovescio della medaglia che vedo è questo: Bitcoin è per Bitcoin, giusto? Non si vuole che il 99% dei Bitcoin venga istituzionalizzato”, aggiunge.

Ardoino pessimista sull'Europa e sulle “società di tesoreria”

Pur rimanendo ottimista su Bitcoin e sulla tokenizzazione nel 2026, il CEO di Tether Paolo Ardoino si è espresso in modo molto meno ottimista sull'adozione delle criptovalute in Europa e su alcuni sviluppi nel settore degli asset digitali nel prossimo anno.

“Sono molto pessimista nei confronti dell'Europa”, sostiene Ardoino nell'intervista, aggiungendo che la regione prosegue il suo ritardo nell'ambito dell'innovazione.

“L'Europa rimarrà sempre l'ultima ruota del carro quando si parla di innovazione. L'Europa sta tentando di regolamentare qualcosa che ancora non comprende. È molto triste”, sottolinea.

Ardoino ricorda le implicazioni della normativa dell'Unione Europea sui mercati degli asset crypto (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA), la quale ha intensificato il dibattito sulla supervisione centralizzata rispetto a quella locale nel settore crypto.

Tether è stata tra le aziende più importanti ad rifiutare apertamente di conformarsi alla MiCA, una posizione che ha portato molti fornitori europei di servizi di asset crypto a rimuovere dalla quotazione la stablecoin Tether USDt (USDT).

Rivolgendosi ai DAT, Ardoino ha affermato di non essere “molto ottimista” sulle società di tesoreria crypto che sono “solo società di tesoreria”.

“Ritengo che si desideri che una società di tesoreria abbia un’attività operativa straordinaria”, afferma Ardoino, aggiungendo alcune osservazioni sulla società Bitcoin Twenty One, sostenuta da Tether:

“L'obiettivo di Twenty One è quello di diventare un'azienda Bitcoin straordinaria che fornisce servizi Bitcoin e dispone anche di una tesoreria in BTC, una tesoreria molto importante e di grandi dimensioni”.