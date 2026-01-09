Colosso AI Anthropic raccoglie $10 miliardi con valutazione di 350 miliardi

Anthropic, la società che ha creato Claude, il popolare chatbot basato sull'intelligenza artificiale, starebbe raccogliendo 10 miliardi di dollari e puntando a una valutazione di 350 miliardi di dollari.

Il fondo sovrano di Singapore GIC e Coatue Management intendono guidare il nuovo round di finanziamenti, secondo quanto riportato mercoledì dal Wall Street Journal, citando fonti vicine alla vicenda.

La valutazione di 350 miliardi di dollari quasi raddoppia il valore di Anthropic rispetto alla valutazione di 183 miliardi di dollari che aveva a settembre, dopo un round di serie F da 13 miliardi di dollari co-guidato da ICONIQ Capital, Fidelity Management & Research Company e Lightspeed Venture Partners.

Il finanziamento riflette il continuo slancio degli investimenti nell'intelligenza artificiale, dopo il record di 222 miliardi di dollari raccolti dalle aziende di IA nel 2025 in un contesto di intensa concorrenza, con gli investitori convinti che chiunque sia leader nell'IA potrà dominare la prossima era tecnologica.

Anthropic, fondata nel 2021 dall'ex ricercatore di Google Dario Amodei e da sua sorella Daniela, ha guadagnato popolarità con il suo chatbot Claude, in particolare tra gli utenti aziendali per le sue capacità di codifica.

Raggiungimento break-even entro 2028, IPO quest'anno

Il nuovo capitale si aggiunge ai 15 miliardi di dollari che Nvidia e Microsoft intendono investire in Anthropic, secondo quanto riportato dal Journal. Il round dovrebbe concludersi nelle prossime settimane e l'importo totale dell'operazione potrebbe subire variazioni.

L'azienda prevede di raggiungere il pareggio entro il 2028, in anticipo rispetto alla tempistica del concorrente e sviluppatore di ChatGPT OpenAI. Anthropic dovrebbe anche quotarsi in borsa quest'anno, mentre OpenAI starebbe perseguendo separatamente fino a 100 miliardi di dollari con una valutazione di 750 miliardi di dollari.

2025 sarà anno record per finanziamenti in AI

L'intelligenza artificiale ha assorbito quasi il 50% di tutti i finanziamenti globali nel 2025, in aumento rispetto al 34% del 2024, secondo i dati di Crunchbase, che ha dichiarato che nell'anno sono stati investiti 202 miliardi di dollari, una cifra leggermente inferiore a quella riportata dal WSJ.

Finanziamenti per l'IA nel 2025. Fonte: Crunchbase



Il singolo round di finanziamento più consistente è andato a OpenAI, con un finanziamento record di 40 miliardi di dollari sostenuto da SoftBank a marzo.

Altre quattro aziende di IA hanno raccolto fondi per oltre 5 miliardi di dollari, tra cui Anthropic, Scale AI con sede a San Francisco, Project Prometheus, una startup focalizzata sull'applicazione della tecnologia IA alle attività fisiche, e xAI, la startup di IA generativa di Elon Musk.