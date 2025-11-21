Mezo, una piattaforma DeFi nativa Bitcoin per prestiti e rendimenti garantiti da BTC, ha stretto una partnership con Anchorage Digital al fine di offrire prestiti in stablecoin a basso costo e ricompense veBTC a breve termine ai clienti istituzionali.

In questo modo, le società quotate in borsa e le tesorerie di asset digitali disporranno di un accesso conforme alla finanza nativa Bitcoin.

Secondo quanto annunciato mercoledì, tramite il wallet Porto di Anchorage, le istituzioni potranno ottenere prestiti a fronte dei propri Bitcoin (BTC) a un tasso fisso dell'1% utilizzando la stablecoin garantita da Bitcoin di Mezo, MUSD.

L'integrazione aggiunge anche strumenti di rendimento a breve termine. I clienti potranno vincolare i Bitcoin per un periodo da sei a 30 giorni e ricevere veBTC. Questa posizione tokenizzata condivide le commissioni di rete on-chain e offre ricompense più elevate per vincoli più ampi, unitamente a diritti di governance sulla struttura delle commissioni e sull'economia di Mezo.

Matt Luongo, amministratore delegato di Thesis e cofondatore di Mezo, commenta:

“Mezo concretizza la visione di Hal Finney di un'esperienza bancaria Bitcoin che emette la propria valuta digitale garantita da Bitcoin, agendo come facevano le banche prima di essere nazionalizzate”.

Mezo rappresenta un protocollo finanziario nativo per Bitcoin che consente agli utenti di prendere in prestito, risparmiare e guadagnare rendimenti attraverso strumenti on-chain alimentati da MUSD. È stato sviluppato da Thesis, uno studio di venture capital Bitcoin fondato nel 2014 che crea prodotti e infrastrutture decentralizzati.

Aumento dei prestiti garantiti da Bitcoin

Nel 2025 i prestiti garantiti da Bitcoin hanno acquisito slancio, con un flusso costante di nuove piattaforme e prodotti che hanno fatto la loro comparsa online. Si prevede che tale tendenza sia destinata a crescere rapidamente: stando a un rapporto pubblicato a febbraio da Osler, Hoskin & Harcourt, il mercato potrebbe raggiungere i 45 miliardi di dollari entro il 2030.

Ieri Tether ha rivelato di aver acquisito una quota non divulgata in Ledn, una piattaforma di prestiti garantiti da Bitcoin che offre prestiti ai consumatori garantiti da criptovalute. A ottobre, Ledn ha dichiarato di aver erogato 392 milioni di dollari in prestiti garantiti da Bitcoin durante il terzo trimestre del 2025.

A maggio, Cantor Fitzgerald ha collaborato con Maple Finance e FalconX al fine di eseguire il primo prestito garantito da Bitcoin, evidenziando la crescente spinta di Wall Street verso i mercati del credito in criptovaluta.

A luglio, Block Earner ha lanciato mutui immobiliari garantiti da Bitcoin in Australia, offrendo agli acquirenti la possibilità di attingere ai propri BTC fino alla metà del valore di un immobile, mentre i prezzi delle case continuano a salire nel Paese.