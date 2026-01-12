Secondo quanto riferito, un gruppo contrario alla finanza decentralizzata sta diffondendo annunci pubblicitari su Fox News per incoraggiare il pubblico a fare pressione sui propri senatori affinché approvino una legge sulla struttura del mercato delle criptovalute che escluda le disposizioni DeFi percepite come una minaccia per il settore bancario.

Stando a due screenshot condivisi venerdì su X dalla conduttrice di Crypto in America Eleanor Terrett, i membri di Investors For Transparency hanno scritto: “Dite al vostro senatore: approvate una legge sulle criptovalute senza disposizioni DeFi”, condividendo un numero verde per contattare i senatori locali.

“Non lasciate che la DeFi freni l'innovazione”, recita un altro frammento dell'annuncio, che sembra fare eco alle preoccupazioni dei lobbisti bancari riguardo al CLARITY Act, che consente agli emittenti di stablecoin di offrire prodotti fruttiferi che potrebbero essere camuffati come depositi bancari e potenzialmente sottrarre migliaia di miliardi di dollari al sistema bancario tradizionale.

Annuncio pubblicitario del gruppo Investors For Transparency. Fonte: Eleanor Terrett



Il Tesoro degli Stati Uniti stima che, se le stablecoin dovessero diffondersi su larga scala, depositi bancari tradizionali per un valore di 6.600 miliardi di dollari potrebbero uscire dal sistema bancario.

La notizia giunge mentre la Commissione Bancaria del Senato ha pubblicato un avviso ufficiale relativo alla discussione del CLARITY Act, prevista per giovedì 15 gennaio alle ore 10:00 (ora della costa orientale).

Settore crypto infastidito da sforzi anti-DeFi

Gli sforzi della lobby bancaria hanno irritato diversi membri della comunità crypto, tra cui Hayden Adams, CEO di Uniswap Labs, che ha affermato che è “ironico e non sorprendente” che l'organizzazione Investors For Transparency stia conducendo una campagna contro la DeFi senza rivelare chi sono e da chi sono finanziati.



Pubblicità del gruppo Investors For Transparency. Fonte:Eleanor Terrett

Timori che legislazione su struttura mercato crypto non venga approvata quest'anno

Secondo quanto riferito, diversi legislatori democratici starebbero anche esercitando pressioni affinché vengano inserite misure di salvaguardia contro i conflitti di interesse nel disegno di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute.

Si teme inoltre che le elezioni di medio termine statunitensi del 2026 possano rallentare lo slancio del disegno di legge CLARITY Act. Il Washington Research Group di TD Cowen ha infatti riferito che il disegno di legge potrebbe non essere approvato dal Congresso fino al 2027, con l'attuazione finale potenzialmente rinviata al 2029.

Il presidente della Commissione bancaria del Senato Tim Scott, tuttavia, sembra fiducioso che possa essere approvato molto prima e “produrre risultati concreti per il popolo americano”.