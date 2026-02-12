ARK Invest, società di gestione patrimoniale fondata da Cathie Wood, ha rivelato lunedì di aver aumentato la propria esposizione ai titoli legati alle criptovalute, nonostante il crollo dei mercati azionari registrato questa settimana.

In una notifica commerciale condivisa con Cointelegraph, ARK Invest ha indicato di aver acquistato azioni della piattaforma di trading Robinhood, dell'emittente di stablecoin Circle, della Block Inc di Jack Dorsey, della società di gestione patrimoniale digitale BitMine e delle piattaforme di scambio di criptovalute Coinbase e Bullish, tra le altre.

Gli acquisti sono stati effettuati principalmente attraverso due dei fondi negoziati in borsa (ETF) della società, tra cui l'ARK Innovation ETF (ARKK) e l'ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF (ARKF), mentre anche l'ARK Next Generation Internet ETF ha aumentato la sua esposizione ai titoli legati alle criptovalute.

Tra gli acquisti più consistenti figurano 235.077 azioni di HOOD, per un valore di circa 21,1 milioni di dollari ai prezzi attuali, e 274.358 azioni BMNR per un valore di circa 6,2 milioni di dollari all'interno dell'ETF ARKK.

Operazioni di ARK Invest il 2 febbraio. Fonte: Ark Invest

Le azioni legate alle criptovalute hanno avuto un inizio di settimana negativo, con i principali titoli in rosso lunedì, secondo i dati di Google Finance. Al momento della stesura di questo articolo, Robinhood e Circle sono in calo rispettivamente di quasi il 10% e l'8%, mentre BitMine e Bullish sono in calo rispettivamente del 9,16% e del 4,47%.

Anche le azioni di Coinbase, Strategy, Metaplanet e Galaxy Digital hanno subito un calo.

Gli ETF di ARK Invest hanno subito una pressione costante negli ultimi mesi, con il mercato che continua a vacillare dopo il crollo del mercato delle criptovalute avvenuto a ottobre.

ARK Invest ha anche aumentato l'esposizione alle azioni crypto alla fine del mese scorso, nonostante il crollo del mercato.

Il crollo delle azioni crypto ha accompagnato un periodo difficile per i prezzi delle criptovalute quest'anno, con il Bitcoin (BTC) che a febbraio è sceso sotto gli 80.000 dollari per la prima volta dall'aprile 2025.