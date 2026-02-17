ARK Invest è tornata ad acquistare azioni di Coinbase Global dopo aver ridotto la propria posizione, aggiungendo venerdì circa 15 milioni di dollari in azioni in diversi exchange-traded fund (ETF) a gestione attiva.

L’asset manager guidato da Cathie Wood ha acquistato 66.545 azioni di Coinbase tramite l’ARK Innovation ETF (ARKK), 16.832 azioni tramite il Next Generation Internet ETF (ARKW) e 9.477 azioni tramite il Fintech Innovation ETF (ARKF), secondo le comunicazioni giornaliere sulle operazioni della società.

L’attività di acquisto ha coinciso con una forte impennata del titolo Coinbase. Le azioni hanno chiuso la sessione a 164,32 $, in rialzo di circa il 16,4% nella giornata, per poi registrare ulteriori guadagni nelle contrattazioni after-hours, secondo i dati di Google Finance. L’aumento ha portato il valore complessivo dell’acquisto a circa 15,2 milioni di dollari.

Oltre a Coinbase, ARK ha aumentato la propria partecipazione in Roblox Corporation, acquistando azioni tramite ARKK, ARKW e ARKF. Roblox ha chiuso venerdì a circa 63,17 $ al New York Stock Exchange.

Le azioni di Coinbase sono salite del 16% venerdì. Fonte: Google Finance

ARK riduce le azioni di Coinbase in tutti gli ETF

La scorsa settimana, ARK Invest ha ridotto la propria esposizione a Coinbase, vendendo circa 17,4 milioni di dollari in azioni il 5 febbraio — la prima vendita dell’anno e la prima riduzione della posizione dall’agosto 2025.

Il 6 febbraio l’asset manager ha poi ceduto ulteriori 22 milioni di dollari in azioni Coinbase tramite diversi ETF, aumentando al contempo la propria esposizione alla piattaforma di asset digitali Bullish.

Come riportato da Cointelegraph, Coinbase è stato il principale contributore negativo alla performance di diversi ETF di ARK Invest guidati da Cathie Wood nel quarto trimestre del 2025, mentre il più ampio ritracciamento del mercato crypto ha pesato sui rendimenti. Le azioni di Coinbase hanno registrato un calo più marcato rispetto sia a Bitcoin (BTC) sia a Ether (ETH) nel corso del trimestre.

Coinbase registra una perdita di $667 milioni nel Q4

Coinbase ha registrato una perdita netta di 667 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2025, ponendo fine a una serie di otto trimestri di redditività. L'utile per azione si è attestato a 66 centesimi, mancando le aspettative degli analisti che si aspettavano 92 centesimi, mentre il fatturato netto è sceso del 21,5% rispetto all'anno precedente a 1,78 miliardi di dollari.

I ricavi da transazioni sono scesi di quasi il 37% a 982,7 milioni di dollari, mentre i ricavi da abbonamenti e servizi sono aumentati di oltre il 13% a 727,4 milioni di dollari.

I risultati più deboli hanno coinciso con la flessione dei mercati crypto. Coinbase ha dichiarato di aver generato 420 milioni di dollari in ricavi da transazioni all'inizio del primo trimestre, ma prevede un calo dei ricavi da abbonamenti e servizi.







